Тайсон різко відповів на критику на свою адресу

Капітан Шахтаря Тайсон не поліз за словом у кишеню після матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3).

"Критикуйте те, що ви повинні критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки", – написав Тайсон в Instagram.

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Нагадаємо, після розгромної поразки від Аталанти хавбек Шахтаря Тарас Степаненко заявив, що деякі гравці Шахтаря не повністю віддаються на полі та безвідповідально себе поводять. Також варто відзначити, що третій гол італійців "привіз" саме український хавбек, помилившись при передачі на голкіпера.

За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар посів третє місце у групі, що дозволить "гірникам" виступати у плей-офф Ліги Європи.

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