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ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Тайсон різко відповів на критику на свою адресу

20:22 827 Читать на русском
Тайсон різко відповів на критику на свою адресу
Степаненко, Тайсон та Пятов / Фото ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон не поліз за словом у кишеню після матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3).

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Критикуйте те, що ви повинні критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки", – написав Тайсон в Instagram.

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Нагадаємо, після розгромної поразки від Аталанти хавбек Шахтаря Тарас Степаненко заявив, що деякі гравці Шахтаря не повністю віддаються на полі та безвідповідально себе поводять. Також варто відзначити, що третій гол італійців "привіз" саме український хавбек, помилившись при передачі на голкіпера.

За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар посів третє місце у групі, що дозволить "гірникам" виступати у плей-офф Ліги Європи.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон
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