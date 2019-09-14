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Тренер Шахтаря Северіно розповів про стан Тайсона – бразилець отримав страшну травму в матчі проти Зорі

21:15 853 Читать на русском
Тренер Шахтаря Северіно розповів про стан Тайсона – бразилець отримав страшну травму в матчі проти Зорі
Тайсон у боротьбі з гравцем Зорі / ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру Вітор Северіно прокоментував стан Тайсона, який зазнав травми в матчі 7-го туру УПЛ проти Зорі (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Він отримав неприємний удар від Ісмаїлі. Ми спочатку на тренерській лаві самі не зрозуміли, що сталося.

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Тайсон почувається краще, але голова ще болить. Більш детально про пошкодження буде відомо пізніше", – розповів Северіно в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Тайсон зазнав жахливої травми під час гри, отримавши ногою по голові від Ісмаїлі.

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Шахтар Шахтар Зоря Зоря Шахтар - Зоря Тайсон Тайсон
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