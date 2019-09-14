Тренер Шахтаря Северіно розповів про стан Тайсона – бразилець отримав страшну травму в матчі проти Зорі

Тайсон у боротьбі з гравцем Зорі / ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру Вітор Северіно прокоментував стан Тайсона, який зазнав травми в матчі 7-го туру УПЛ проти Зорі (4:3).

"Він отримав неприємний удар від Ісмаїлі. Ми спочатку на тренерській лаві самі не зрозуміли, що сталося.

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Тайсон почувається краще, але голова ще болить. Більш детально про пошкодження буде відомо пізніше", – розповів Северіно в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Тайсон зазнав жахливої травми під час гри, отримавши ногою по голові від Ісмаїлі.

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