Шахтар – Зоря: 5 голів і камбек у класному матчі УПЛ – Тайсон отримав моторошну травму

Шахтар і Зоря зустрічаються у 7-му турі чемпіонату України. Рахунок і звіт матчу УПЛ 2019/10 читайте в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартував о 17:00. За останні 6 ігор між цими суперниками донецький клуб здобув 5 перемог і одного разу зіграв унічию. Востаннє Зоря перемагала "гірників" у грудні 2017-го. На виїзді ж луганський клуб обігравав Шахтар ще 3 роки тому, коли тренерами команд були Вернидуб і Луческу. Команда Каштру очолює УПЛ, набравши максимальні 18 очок. Зоря відстає на 7 балів і ділить 3-е місце з Десною.

Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Ісмаїлі замикав подачу Марлоса з кутового, який сам же і заробив. Перший удар на 6-й хвилині виявився не дуже влучним. Зоря гостро відповідає. Швидкі забіги Громова і Михайличенка завершуються стандартом. Юрченко пробив з-за меж штрафного, а Пятов перевів на кутовий. А вже на 10-й хвилині гості відкрили рахунок. Громов виграв силову боротьбу в Матвієнка, Кочергін підхопив і видав Юрченку під розстрільний удар. Тайсон отримав жовту за тривалі та надто емоційні претензії до судді, мовляв, треба було фіксувати фол в атаці, а не гол зараховувати. Рефері ж вирішив відсудити у британському стилі.

Шахтар – Зоря – відео голів

Степаненко спересердя, що гра в атаці не клеїться, вистрілив здалеку. Микита Шевченко без проблем взяв цей м'яч. Поки Шахтар намагається вивести м'яч в атаку, на його половині пресингують відразу 6 гравців Зорі. Скрипник вірний собі. Доводиться сподіватись на індивідуалізм бразильців. Технічний Тете заробив гострий штрафний, а заразом і жовту для Михайліченка. Однак Марлос пробив дуже невлучно. Богдан перервав рукою пас – був великий ризик отримати вилучення же на 28-й, але й тут суддя вирішив на користь Зорі. Не захотів Романов псувати класну гру гостей.

Швидка контра гостей. Михайличенко знаходить Лєднєва, але Богдан дещо відпустив м'яч і дозволив Матвієнку заблокувати удар. Патріка вивели на удар на схожій відстані, але і тут все завершилося блоком – Чеберко підчистив. Неймовірний провал захисту Шахтаря на 35-й. Матвієнко знітився під натиском, Пятова також вивели з воріт високим пресингом, і як наслідок – Кочергін миттєвим ударом з флангу влучив під стійку. Шахтар забив у роздягальню. Марлос атаку почав, Тайсон через Ісмаїлі, який скинув, немов справжній центрфорвард, вийшов на ударну позицію і спокійно відправив снаряд у дальній кут.

Коноплянка вийшов у перерві замість Тете. Марлос перейде праворуч, а Тайсон у центр. Євген відразу ж починає з обвідного удару в дальній кут. Мінімально схибив. Спроба №2 від Коно. Тепер вже у площину воріт, але Шевченко на місці. Коноплянка зміщується цього разу в центр. Цілив Євген у дальній верхній кут, однак трохи перекрутив – 3 удари за перші 6 хвилин після повернення в УПЛ. Тайсон тягне м'яч і збирає біля себе суперників. Бразилець віддає у центр на Марлоса, а той обводить Шевченка красивим пострілом. Зоря переживає зараз другий Еспаньйол?

Атака правим флангом (Марлос на Болбата у штрафний) завершується ударом Мораєса. Рикошет застав зненацька Шевченка. Шахтар уже попереду. Русин, який вийшов на заміну, не зміг підлаштуватися під удар після гострого прострілу Тимчика, а в зустрічній атаці Коноплянка не прошив Шевченка. Тайсон впав у боротьбі, а тут свій же Ісмаїлі з розгону влучив капітану в голову. Тривожний момент, втратив свідомість бразилець. Моторошна травма. Тайсона винесли на ношах, але він отямився. Шахтар залишився в меншості, і Зоря ледь не використала це. Прохід лівим флангом, Лєднєву викотили під удар, але орендований динамівець пробив значно вище метрів з 11.