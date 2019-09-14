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Тренер Шахтера Северино рассказал о состоянии Тайсона – бразилец получил жуткую травму в матче против Зари

21:17 289 Читати українською
Тренер Шахтера Северино рассказал о состоянии Тайсона – бразилец получил жуткую травму в матче против Зари
Тайсон в борьбе с игроком Зари / ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Витор Северино прокомментировал состояние Тайсона, который получил травму в матче 7-го тура УПЛ против Зари (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Он получил неприятный удар от Исмаили. Мы сначала на тренерской скамье сами не поняли, что произошло.

Шахтер – Заря: Тайсон получил жуткую травму и покинул поле на носилках

Тайсон чувствует себя лучше, но голова еще болит. Более подробно о повреждении будет известно позже", – рассказал Северино в эфире телеканала Футбол 1/2.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Тайсон получил ужасную травму во время игры, получив ногой по голове от Исмаили.

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blog_ava
Шахтер – Заря – 4:3 – видео голов и обзор матча
19:44
1978
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Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Шахтер - Заря Заря Заря
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