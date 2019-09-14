Тренер Шахтера Северино рассказал о состоянии Тайсона – бразилец получил жуткую травму в матче против Зари

Тайсон в борьбе с игроком Зари / ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Витор Северино прокомментировал состояние Тайсона, который получил травму в матче 7-го тура УПЛ против Зари (4:3).

"Он получил неприятный удар от Исмаили. Мы сначала на тренерской скамье сами не поняли, что произошло.

Шахтер – Заря: Тайсон получил жуткую травму и покинул поле на носилках

Тайсон чувствует себя лучше, но голова еще болит. Более подробно о повреждении будет известно позже", – рассказал Северино в эфире телеканала Футбол 1/2.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Тайсон получил ужасную травму во время игры, получив ногой по голове от Исмаили.

Шахтер дожал Зарю в безумном матче УПЛ – Коноплянка отдал победный ассист, 7 голов, травма Тайсона