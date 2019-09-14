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Шахтар – Зоря: Тайсон отримав моторошну травму та покинув поле на ношах

19:17 2113 Читать на русском
Шахтар – Зоря: Тайсон отримав моторошну травму та покинув поле на ношах
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон зазнав жахливої травми у матчі проти Зорі (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

Тайсон отримав моторошне пошкодження у матчі проти Зорі, отримавши удар в голову від свого ж партнера.

Шахтар – Зоря – відео голів

У боротьбі Тимчик підштовхнув бразильця, і той опинився на газоні. В цей час Ісмаїлі оббігав свого партнера і коліном з усієї сили влучив у голову Тайсона. Капітан моторошно закляк, після чого усі гравці "гірників" та медики поспішили йому на допомогу. Бразильця забрали з поля на ношах.

Відзначимо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютній грі.

Шахтар дотиснув Зорю в шаленому матчі УПЛ – Коноплянка віддав переможний асист, 7 голів, травма Тайсона

blog_ava
Шахтар – Зоря – 4:3 – відео голів та огляд матчу
19:44
5615
Теги
Тайсон Тайсон Зоря Зоря Відеоновини Шахтар - Зоря Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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