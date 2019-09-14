Шахтар – Зоря: Тайсон отримав моторошну травму та покинув поле на ношах

Півзахисник Шахтаря Тайсон зазнав жахливої травми у матчі проти Зорі (4:3).

Тайсон отримав моторошне пошкодження у матчі проти Зорі, отримавши удар в голову від свого ж партнера.

Шахтар – Зоря – відео голів

У боротьбі Тимчик підштовхнув бразильця, і той опинився на газоні. В цей час Ісмаїлі оббігав свого партнера і коліном з усієї сили влучив у голову Тайсона. Капітан моторошно закляк, після чого усі гравці "гірників" та медики поспішили йому на допомогу. Бразильця забрали з поля на ношах.

Відзначимо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютній грі.

Шахтар дотиснув Зорю в шаленому матчі УПЛ – Коноплянка віддав переможний асист, 7 голів, травма Тайсона