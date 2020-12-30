Тайсон кардинально змінив імідж – капітана Шахтаря важко впізнати

Півзахисник Шахтаря Тайсон опублікував фото, похизувавшись новою зачіскою.

Світлину, яка демонструє новий імідж, капітан "гірників" опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі. Хавбек вирішив змінити колір волося. Тепер Тайсон не брюнет, а блондин.

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Додамо, що зараз 31-річний бразилець перебуває на Батьківщині, де відпочиває, займається благодійністю та бере участь у товариських матчах.

В нинішньому сезоні Тайсон зіграв за Шахтар 13 матчів у чемпіонаті України, в яких забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.

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