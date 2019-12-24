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Тайсон забив гол легенді Мілана у благодійному матчі

09:08 1904 Читать на русском
Тайсон забив гол легенді Мілана у благодійному матчі
Тайсон у матчі легенд / Twitter Lance de Craque

Капітан Шахтаря Тайсон під час відпустки не лише проводить час з родиною чи на пляжі. Бразилець зіграв у благодійному поєдинку та навіть відзначився голом.

Матч був організований колишнім аргентинським хавбеком Андресом Д'Алессандро та перуанським форвардом Паоло Герреро. Одним із учасників поєдинку став і капітан Шахтаря, який нещодавно заявив, що не буде підписувати новий контракт з "гірниками".

Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем

31-річний бразилець відзначився голом у першому таймі. Тайсон ефектно обіграв екс-голкіпера Мілана Діду та відправив м'яч у ворота.

До слова, на поле також виходили Альваро Рекоба, Дієго Форлан, Алекс, Себастьян Абреу та інші відомі футболісти. Ця гра, як і інші подібні зустрічі, видалася доволі результативною – 8:5 на користь друзів Паоло Герреро.

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Мілан Мілан Світ Паоло Ґерреро Паоло Ґерреро Дієго Форлан Дієго Форлан Тайсон Тайсон Відеоновини Альваро Рекоба Діда
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