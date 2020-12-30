Найкращі матчі 2019 року – феєрії збірної України, битва Динамо з Шахтарем, історичний фінал чемпіонату світу

"Футбол 24" пропонує своїм читачам обрати найпам'ятніший поєдинок року, що минає, за участі українських команд. Ці емоції варті того, щоб пригадати їх ще раз.

2019 рік подарував українським прихильникам футболу чимало приємних хвилин. Насамперед, потішили нас національна збірна України та команда U-20. Підопічні Андрія Шевченка напрочуд впевнено кваліфікувалися у фінальну частину Євро-2020, а команда Олександра Петракова сенсаційно стала переможцем чемпіонату світу, який проходив улітку на полях Польщі. Українські клуби, на жаль, продемонстрували трохи не ті результати, яких від них очікували, але деякі матчі за участю тих же Динамо і Шахтаря все ж подарували приємні миттєвості.

Ми обрали 5 найцікавіших, на нашу думку, поєдинків протягом 2019 року, які могли найбільше закарбуватися в пам'яті українських вболівальників. Це були насправді фантастичні моменти, які хочеться пережити ще раз.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 (фінал чемпіонату світу)

Фінальна пара чемпіонату світу виглядала, м'яко кажучи, несподіваною. Підопічні Олександра Петракова вийшли в 1/8 фіналу з першого місця групи, у якій також грали США, Катар та Нігерія. У плей-офф "синьо-жовті" по черзі обіграли Панаму, Колумбію та Італію, а у фіналі, що проходив у Лодзі, протистояли Південній Кореї.

Історичне чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, повний провал у єврокубках – яким був 2019 рік для українського футболу

Україна пропустила вже в дебюті гри з пенальті, але дубль Владислава Супряги вивів нашу команду вперед. На останніх хвилинах гри неймовірний ривок Георгія Цітаішвілі завершився філігранно точним ударом у дальній кут. Цей гол став одним із найкрасивіших на тому турнірі і точно подарував купу емоцій українським уболівальникам.

Запам'ятайте ці моменти, а ще краще – перегляньте ці кадри ще раз. Україна стала чемпіоном світу – подібного успіху у виконанні нашої збірної будь-якої вікової категорії можна більше не дочекатися.

Україна – Сербія (відбір на Євро-2020)

Після стартових двох турів кваліфікації до чемпіонату Європи, у яких команда Шевченка набрала 4 очки, "синьо-жовтих" очікував ключовий на той момент поєдинок. Сербія цілком логічно вважалася головним конкурентом України у боротьбі за вихід на Євро. Не надто переконлива гра нашої збірної у перших турах (навіть з урахуванням позитивного результату) та наявність серйозних виконавців у складі Сербії змушували неабияк хвилюватися за підсумок зустрічі.

Можливо, для багатьох це стало несподіванкою, але того вечора на Арені Львів відбувся один із найкращих матчів в історії українського футболу. Підопічні Андрія Шевченка просто не помітили Сербію – дублі Віктора Циганкова та Євгена Коноплянки, а також дебютний гол Романа Яремчука у футболці національної команди принесли "синьо-жовтим" фантастичну перемогу 5:0.

Красиві голи, неймовірна підтримка Арени Львів, овації трибун для Андрія Шевченка – це був насправді космічний вечір. Якщо ви не зронили бодай сльозинку – у вас точно є душа?

Аталанта – Шахтар (груповий турнір Ліги чемпіонів)

Легендарний Сан-Сіро приймав поєдинок Аталанти та донецького Шахтаря в рамках другого туру групового турніру ЛЧ 2019/20. Вже в дебюті гри Андрій Пятов потягнув пенальті, а згодом італійці все ж відкрили рахунок. Ще в першому таймі Жуніор Мораєс відновив рівновагу, після чого на полі знаменитої арени розпочалися справжні гойдалки.

Зрештою, долю матчу вирішили джокери Луїша Каштру. На останніх секундах гри Додо здійснив класний прохід до воріт Голліні та викотив на Соломона, а той з другої спроби все ж забив вирішальний гол, подарувавши "гірникам" 3 очки. На жаль, у підсумку Аталанта завдяки перемозі в Харкові зуміла обійти "помаранчево-чорних" в турнірній таблиці, відправивши Шахтар у Лігу Європи.

Можна вболівати за Шахтар чи Динамо – це особиста справа кожного. Але єдина перемога української команди в груповому турнірі ЛЧ, та й ще й здобута таким чином, не могла не потрапити у наш рейтинг.

Динамо – Шахтар (1/8 фіналу Кубка України)

Волею жеребу гранди вітчизняного футболу зійшлися вже у першій для себе стадії Кубка України. "Гірники" попри статус гостей вважалися фаворитом поєдинку, проте динамівці зуміли нав'язати команді Каштру свою гру та в підсумку здобули путівку до наступної стадії турніру.

У тій грі було все – диво-гол Сидорчука, емоції, вилучення, похід Андрія Пятова до чужих воріт та рятівний удар Тараса Степаненка на останніх секундах основного часу. Поєдинок перейшов у екстра-тайм, героєм якого став Денис Попов. Чемпіон світу U-20 у своєму фірмовому стилі замкнув подачу з кутового та приніс Динамо перемогу над принциповим суперником.

Подібні поєдинки – окраса українського футболу. Шкода, що останнім часом ми бачимо такі матчі вкрай рідко. На жаль, у більшості випадків на перший план виходять навколофутбольні події.

Україна – Португалія (відбір на Євро-2020)

У поєдинку з чинними чемпіонами Європи підопічних Шевченка влаштовувала і нічия – цей результат гарантував "синьо-жовтим" путівку на континетальний форум. Втім, збірна України перевиконала план, здобувши цілком заслужену перемогу над Кріштіану Роналду і Ко.

Голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка довели вболівальників на НСК Олімпійський до екстазу. Після вилучення Степаненка та голу Роналду з пенальті довелося пережити кілька нервових хвилин, які змінилися на справжню ейфорію. Україна вперше у своїй історії вийшла на Євро-2020 з першого місця групи!

Окремо слід відзначити святкування, яке розпочалося на полі та у підтрибунці головної арени країни після фінального свистка. Таке не забувається. Кожен з нас по-справжньому "співав, стрибав, сміявся, плакав".

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

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