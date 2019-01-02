Тайсон – найкращий гравець Шахтаря у 2018 році

Вболівальники "гірників" визначили найкращого футболіста донецької команди за підсумками року.

Бразильський хавбек став переможцем голосування вболівальників за звання найкращого гравця у році, що минув, повідомляє прес-служба "гірників".

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За Тайсона свій голос віддали 4 675 вболівальників, на другому місці розташувався Ісмаїлі (2 885 голосів), замикає трійку лідерів Марлос (1 508 голосів).

Загалом за найкращого гравця Шахтаря проголосувало трохи більше 10 тисяч осіб. У 2018 році Тайсон зіграв за донеччан 34 матчі, в яких забив 9 м’ячів і віддав 13 асистів. Він допоміг Шахтарю здобути чемпіонство та Кубок України, а влітку у складі збірної Бразилії взяв участь у чемпіонаті світу.

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