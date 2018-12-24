Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

"Футбол 24" спробував виділити топ-10 основних подій українського футболу у році, що минає. Оновлені Динамо та Шахтар, успіхи збірної України, українські чемпіони у топ-лігах – все це у нашому матеріалі.

1. Олександр Зінченко став чемпіоном Англії

Манчестер Сіті завершив сезон 2017/18 на першій позиції АПЛ. Повноправним чемпіоном Англії став і хавбек збірної України Олександр Зінченко. Звісно, українець навіть близько не вважався основним виконавцем у команді Гвардіоли, проте провів у чемпіонаті 8 поєдинків та отримав чемпіонську медаль, якою так і не змогли похвалитись, наприклад, ті ж Стівен Джеррард та Гарет Бейл.

Зінченко настільки радів трофею, що під час церемонії нагородження ледь не розбив кубок. До слова, окрім чемпіонату, Олександр також став переможцем Кубка англійської ліги.

Влітку українець міг покинути Манчестер – у послугах Зінченка були зацікавлені Бетіс та Вулверхемптон. Чутки про інтерес інших клубів до гравця збірної України інколи лунають і зараз, проте в підсумку 22-річний хавбек залишається у складі "містян" та періодично отримує ігрову практику в матчах АПЛ та навіть Ліги чемпіонів. Щоправда, на не зовсім рідній для себе позиції – Хосеп Гвардіола використовує Зінченка виключно в ролі лівого захисника.

2. Збірна України посіла перше місце у групі Ліги націй та дізналась суперників у відборі до Євро-2020

В дебютному розіграші Ліги націй збірна України посіла перше місце у своїй групі, випередивши Чехію та Словаччину. Підопічні Андрія Шевченка здобули мінімальні перемоги у перших трьох матчах, після чого програли останній поєдинок у Словаччині. До слова, ця поразка стала для "синьо-жовтих" єдиною у 2018 році. Завдяки доволі успішним виступам Україна завершила 2018 рік у топ-30 рейтингу ФІФА.

Перше місце у групі не лише вивело нас в найсильніший дивізіон Ліги націй – команда Шевченка отримала "запасний" варіант виходу на Євро-2020. У разі невдачі у відбірковому циклі збірна України у березні 2020 року зіграє поєдинки плей-офф, у яких також візьмуть участь команди-переможці інших груп дивізіону B.

До слова, за підсумками жеребкування відбору до Євро-2020 нашими суперниками стали Португалія, Сербія, Люксембург та Литва. Перші два матчі "синьо-жовті" проведуть у березні 2019 року на виїзді проти Португалії та Люксембурга.

3. Київ прийняв фінал Ліги чемпіонів

26 травня 2018 року увійде в історію України – наша держава вперше у своїй історії прийняла фінал Ліги чемпіонів. На київському НСК Олімпійський зійшлися Реал та Ліверпуль – у драматичному поєдинку мадридці перемогли з рахунком 3:1 та стали володарем трофею втретє поспіль.

Цей поєдинок запам'ятався травмою лідера "червоних" Мохамеда Салаха, невдалою грою голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса, який став винуватцем двох пропущених голів, а також шедевром Гарета Бейла. В підсумку матч проти Реала став останнім офіційним поєдинком для Каріуса у складі Ліверпуля – влітку німецький воротар вирушив у оренду в Бешикташ.

Перед фіналом у Києві спалахнув справжній скандал – столичні готелі масово завищили ціни на проживання, через що чимало фанатів Реала та навіть екс-футболісти здавали свої квитки на гру. Ситуацію частково врятували звичайні кияни, які надали нічліг значній кількості іноземних вболівальників.

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На щастя, це був найбільший мінус фіналу. Серйозних інцидентів у день фіналу як на трибунах, так і у Києві, зафіксовано не було. УЄФА залишився задоволеним рівнем проведення вирішального матчу Ліги чемпіонів.

4. Андрій Ярмоленко перейшов у Вест Хем

Влітку 2017 року лідер Динамо Андрій Ярмоленко нарешті покинув Київ, ставши гравцем Борусії Дортмунд. Рік в Німеччині вийшов контроверсійним – українець у деяких матчах був одним із найкращих у команді, забив кілька важливих голів, проте згодом отримав травму та вибув на тривалий термін, після чого вже не зумів вийти на свій попередній рівень. Отримавши пристойну пропозицію від Вест Хема, Борусія вирішила відпустити Ярмоленка.

Українець підписав з Вест Хемом контракт на 4 роки. Перші матчі в АПЛ лідер збірної України провів не найкращим чином, проте потім Ярмоленко відзначився дублем у ворота Евертона та став співавтором голу в поєдинку проти Манчестер Юнайтед. Здавалось, вінгер збірної України потрохи стає одним із лідерів Вест Хема, але тут знову травма – Ярмоленко на рівному місці серйозно пошкодив ахілл у матчі з Тоттенхемом. Українець був прооперований та вибув приблизно до квітня.

Залишається лише сподіватись, що дортмундська історія не повториться і Ярмоленко якщо не в цьому, то в наступному сезоні закриє роти всім скептикам.

5. Невдалий євросезон та провал у таблиці коефіцієнтів УЄФА

2018-й рік розпочався начебто вдало для українських клубів у Європі – Шахтар готувався до протистояння з Ромою в Лізі чемпіонів, а Динамо чекали матчі проти АЕКа в Лізі Європи. В підсумку Рома виявилась нездоланним бар'єром для команди Паулу Фонсеки, а на шляху киян, які не без проблем пройшли греків, опинилась інша римська команда – Лаціо. Сезон 2017/18 Україна завершила на 8-й позиції в таблиці коефіцієнтів з пристойним відривом від Бельгії.

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А от в поточній єврокампанії справи України куди гірші. Олександрія та Зоря припинили участь у єврокубках ще на стадії кваліфікації, а Ворскла у групі Ліги Європи перемогла лише одного разу. Шахтар набрав 6 очок у Лізі чемпіонів, а Динамо далеко не у найскладнішій групі здобуло лише 3 перемоги. Таким чином українські клуби на всіх набрали тільки 4.800 балів та вже пропустили Бельгію на 8 місце у рейтингу асоціацій УЄФА.

Сезон 2018/19 поки що є найгіршим для України за останні 16 років. За його підсумками Україна ризикує пропустити вперед ще й Туреччину, що принесе не надто приємні новини – 10 сходинка змусить віце-чемпіона України починати шлях до Ліги чемпіонів не з третього раунду кваліфікації, як зараз, а з другого.

Певний позитив полягає у тому, що Шахтар та Динамо продовжують виступи у Лізі Європи, відповідно, мають шанс ще набрати очки. Проте українським клубам випали не дуже приємні опоненти в 1/16 фіналу – Айнтрахт та Олімпіакос.

6. Оновлені Динамо та Шахтар

Влітку 2018-го наші гранди зазнали суттєвих змін. Динамо з гравців першої команди покинули Євген Хачеріді, Жуніор Мораєс, Дьємерсі Мбокані, Дерліс Гонсалес, Олег Гусєв та Руслан Ротань. Ще на початку року кияни відпустили Максима Коваля та Артема Кравця. Натомість кияни підписали бразильців Че Че, Буено та Сідклея, юного форварда Супрягу та данського півзахисника Дуелунда.

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Шахтар влітку ще змінився ще більше. "Гірники" попрощались з багаторічним капітаном Даріо Срною, а також Факундо Феррейрою та Бернардом, які покинули клуб на правах вільних агентів. Крім того, близько 50 млн фунтів Шахтар отримав за перехід Фреда у Манчестер Юнайтед. У свою чергу донеччани підписали Жуніора Мораєса як вільного агента, а також чергових бразильців – Майкона та Фернандо. Крім того, Шахтар повернув з оренди декількох футболістів.

Поки що до змін краще пристосувався Шахтар, який випереджає Динамо на 7 очок. Втім, помітно, що обидва наші гранди суттєво омолодилися та стали дещо слабшими, про що красномовно свідчать виступи у єврокубках. Криза в країні, вочевиль, вдарила і по наших грандах – навіть Шахтар та Динамо змушені економити.

7. Скандальний перехід Жуніора Мораєса з Динамо в Шахтар

Напевне, цей трансфер потребує виділення в окремий пункт. Після 3-х років у складі Динамо Жуніор Мораєс вирішив не продовжувати контракт з київським клубом та на правах вільного агента перейшов у Шахтар. Хоче перед цим бразилець мало не клявся, що жодної угоди з донеччанами не підписував.

Трансфер викликав справжній резонанс – свою точку зорі висловили, напевне, всі – від керівників обох клубів до гравців молодіжної команди. Дійшло до того, що окремі вболівальники писали образливі повідомлення Мораєсу в соцмережах, а гравці Динамо перед матчами проти Шахтаря не тиснули руку своєму екс-одноклубнику.

Звісно, висновки робити наразі рано, але перша частина сезону підтвердила правильність рішення Мораєса – саме бразилець є найкращим бомбардиром УПЛ (14 голів), тоді як найкращим голеадором Динамо є номінальний хавбек Віктор Циганков. Що стосується нападників киян, то в активі Артема Бєсєдіна та Назарія Русина в активі лише по одному влучному удару. Те, що кияни досі шукають форварда, свідчить, що заміни Мораєсу в Динамо так і немає. Суттєвий прорахунок менеджменту "біло-синіх".

8. Андрій Лунін підписав контракт з Реалом

Влітку для України настав справді історичний момент – Реал підписав першого у своїй історії представника нашої держави. Ним став юний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін, який обійшовся мадридцям приблизно у 6 млн євро.

Українець провів декілька матчів у складі "королівського клубу" під час передсезонної підготовки, у яких залишив доволі непогане враження. Проте Реал підписав ще одного воротаря – Тібо Куртуа, крім того, залишився у Мадриді і Кейлор Навас. "Королівський клуб" цілком прогнозовано віддав Луніна в оренду – в Леганес.

У Леганесі 19-річний українець не отримує великої кількості ігрових хвилин, провівши лише 4 матчі, у яких пропустив 2 голи. Втім, і тут Лунін зумів звернути на себе увагу – в матчі Кубка Іспанії українець, по суті, витягнув свою команду в наступний раунд змагань.

Останнім часом активно лунають чутки про можливість повернення Луніна в Реал, який може віддати українця в інший клуб для отримання ігрової практики. Що б там не трапилось, Лунін і так вже увійшов в історію України, ставши першим вітчизняним футболістом, який вийшов на поле у складі Реала, нехай і не в офіційному матчі.

9. Скандали, скандали, скандали...

Український футбол та скандали – дуже часто суміжні поняття. Інколи практично щотижня інформаційний простір України підривала чергова "бомба". То Паулу Фонсека та Юрій Вернидуб не потиснуть один одному руки, то все той же Фонсека посвариться вже з В'ячеславом Шевчуком, то резонансне інтерв'ю дасть Ігор Суркіс... Всього не перелічити.

Тому ми вирішили згадати лише три основні, на нашу думку, скандали.

– Інцидент зі збірною України U-17. Команда Олега Кузнєцова через прикрий інцидент не потрапила на чемпіонат Європи. У переможному матчі відбору проти Сербії на поле вийшли два футболісти, які не мали права брати участь у поєдинку через дискваліфікацію. Серби подали апеляцію на результат поєдинку, після чого УЄФА зарахував нашій збірній технічну поразку, яка завадила Україні поїхати на чемпіонат Європи.

Комітет національних збірних оголосив догану головному тренеру Олегу Кузнєцову та доручив сформувати новий тренерський штаб. Крім того, були відсторонені кілька адмінітративних працівників ФФУ.

– Крапка у "Маріупольгейті". Так, скандал навколо матчу Маріуполь – Динамо набрав обертів ще минулого року, проте остаточну крапку було поставлено лише цьогоріч. Спортивний арбітражний суд Лозанни відхилив апеляцію Динамо та залишив у силі рішення КДК ФФУ про зарахування киянам технічної поразки. В підсумку саме цих 3 очок великою мірою і забракло команді Олександра Хацкевича для чемпіонського титулу.

– "Слава Україні" Огнєна Вукоєвіча та Домагоя Віди. Звісно, той інцидент лише опосередковано стосується українського футболу, проте який же ця фраза викликала резонанс! Після перемоги над Росією у чвертьфіналі ЧС-2018 Домагой Віда та ще один екс-гравець Динамо Огнєн Вукоєвіч стали героями відеозапису, у якому кажуть: "Ця перемога для України. Слава Україні". В підсумку здійнявся справжній скандал, після якого Вукоєвіч був оштрафований та відсторонений від національної команди.

Звісно, після цих за хорватів вболівала практично вся Україна, але в підсумку "картаті" змушені були вдовольнитись лише другим місцем. А от Віда та Вукоєвіч після свого вчинку здобули в Україні таку повагу, якої, ймовірно, не отримували навіть під час виступів за Динамо.

10. В УПЛ продовжать грати 12 команд – клуби не зуміли прийти до консенсусу

Ще з 2016 року (прийняття рішення про скорочення кількості команд-учасників УПЛ) постійно ведуться розмови, що 12 клубів в Прем'єр-лізі – явище тимчасове. От і цього року регулярно ширились чутки про готовність повернутися до формату з 16-ма командами. Одним із головних ініціаторів прийняття такого рішення був київський Арсенал – аутсайдер елітного дивізіону.

Втім, клуби навіть не зуміли зібратися з першого разу. Засідання, яке мало відбутись 6 грудня, було перенесено через відсутність кворуму – половина делегатів не змогли з'явитись на засідання. З другої спроби учасники УПЛ все ж спромоглися зібратись та навіть винести на голосування питання розширення Прем'єр-ліги.

І тут сталось дещо цікаве. За збільшення команд-учасників УПЛ до 16-ти проголосувало лише 3 клуби – Карпати, Динамо та Чорноморець. Навіть Арсенал-Київ, головний тренер якого В'ячеслав Грозний на кожному кроці виступав за розширення чемпіонату, проголосував за збереження чинного формату.

Президент УПЛ Томас Грімм, який був обраний на свою посаду у квітні, коментуючи це рішення, розповів, що наразі про розширення елітного дивізіону говорити рано. Ймовірно, у цих словах велика доля правди дійсно є, але для чого тоді було більше як півроку розводити всю цю демагогію, якщо кінцеве рішення, по суті, було відоме задовго до голосування?

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