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Кубок Німеччини: Тащи забив гол та вивів Дуйсбург у наступний раунд, чинний володар трофею Айнтрахт сенсаційно вилетів

18:46 571 Читать на русском
Кубок Німеччини: Тащи забив гол та вивів Дуйсбург у наступний раунд, чинний володар трофею Айнтрахт сенсаційно вилетів
Борис Тащи забив за Дуйсбург / фото: ФК Дуйсбург

Відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини, які принесли кілька несподіваних результатів. Зокрема, чинний володар трофею Айнтрахт Франкфурт припинив боротьбу вже у першому раунді.

Баварія лише в кінцівці матчу вирвала перемогу над скромним Асселем завдяки голу Роберта Лєвандовскі. А от Айнтрахт Франкфурт сенсаційно вилетів вже у першому раунді турніру від Ульма. Нагадаємо, франкфуртці були чинним володарем Кубка.

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Пройшов далі Дуйсбург, у складі якого єдиний гол забив Борис Тащи. Вийшли в 1/16 фіналу й інші представники Бундесліги – Вердер, Вольфсбург, Байєр та Хоффенхайм.

Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Ульм – Айнтрахт Франкфурт – 2:1

Голи: Кенле, 48, Люкс, 75 – Пасієнсія, 90

Дассендорф – Дуйсбург – 0:1

Гол: Тащи, 27

Ассель – Баварія – 0:1

Гол: Лєвандовскі, 82

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