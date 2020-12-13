Відбулись поєдинки 11-го туру другого дивізіону Німеччини, не обійшлось без участі українців. Читайте звіт зустрічей на Футбол 24.

Друга Бундесліга, 11-й тур

Санкт-Паулі – Ауе – 2:2

Голи: Діттген, 81, Матановіч, 89 – Тестрет, 10, Крюгер, 78

Нюрнберг – Вюрцбургер Кікерс – 2:1

Голи: Шеффлер, 36, Серенсен, 90+2 – Бауман, 57

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Санкт-Паулі здійснив вражаючий камбек у поєдинку з Ауе. До 80-ї хвилини гості володіли гандикапом у два голи, але "пірати" зуміли переламати хід гри і вирвати нічию у зустрічі. Вперше у нинішньому сезоні у стартовому складі господарів з'явився форвард Борис Тащи. Українець мав кілька хороших нагод відзначитись, але, на жаль, не зміг їх реалізувати. На 60-й хвилині Борис отримав жовту картку, а на 63-й його замінили.

Цей день також запам'ятається іншому українцю у другому дивізіоні Німеччини Еріку Шуранову. 18-річний нападник дебютував за головну команду Нюрнберга. Тренер випустив українця на 80-й хвилині, а його команда зуміла дотиснути Вюрцбургер Кікерс перед фінальним свистком.

Після 11-ти турів другої Бундесліги Санкт-Паулі залишається у зоні вильоту на 17-й сходинці, Нюрнберг – 8-й.

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