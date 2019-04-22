Тарделлі: Деякі гравці Ювентуса страждають через Роналду, Дибала – серед них

Легендарний екс-футболіст Ювентуса Марко Тарделлі вважає, що Кріштіану Роналду нав'язує команді свої правила.

"Ювентусу потрібно працювати над керуванням командою. Роналду, можливо, занадто часто грав в цьому сезоні. До того ж він ще й нав'язує команді свої правила.

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Кріштіану міг би і краще зіграти з Аяксом. Я вважаю, що деякі гравці Ювентуса страждають через Роналду. Один з них – Дибала", – цитує Тарделлі Marca.

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До слова, у поточному сезоні португальський нападник провів за Ювентус 39 матчів в усіх турнірах, де забив 26 голів та віддав 13 результативних передач.