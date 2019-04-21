"Це тільки початок", – Роналду емоційно прокоментував перемогу Ювентуса в Серії А

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду поділився враженнями від здобуття нового трофею.

"Чемпіони Італії! Пишаюся тим, що додав свій внесок в написання історії цього видатного клубу, який дуже хотів мене підписати і за який для мене честь виступати. Я щасливий.

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Ми домінували в складному чемпіонаті, ми боролися, всі разом. Ми сильна і приголомшлива команда! І це тільки початок! Великий Юве", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, Кріштіану приєднався до Ювентуса влітку 2018-го, перейшовши з Реала.

В поточному сезоні Серії А зірковий португалець зіграв у 27-ми матчах, в яких відзначився 19-ма голами та 11-ма асистами.

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