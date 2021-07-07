Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі наїхав на оборонця національної команди Колумбії Єррі Міну під час серії пенальті у півфіналі Кубка Америки-2021.

Емоційна реакція лідера "альбіселесте" на нереалізований колишнім партнером у Барселоні одинадцятиметровий потрапила в об'єктив камери TyC Sports.

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Коли Еміліано Мартінес парирував удар Міни, Мессі в центральному колі кілька разів гучно прокричав "Танцюй тепер, танцюй тепер". Таким чином аргентинець нагадав оборонцю про його зухвале святкування у чвертьфіналі Копа Амеріка. Тоді Міна забив у післяматчевій серії і почав танцювати прямо перед суперниками.

Нагадаємо, що збірна Аргентини стараннями Мартінеса пробилася у фінал турніру. Там "альбіселесте" зіграють проти команди Бразилії.

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