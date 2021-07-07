Мессі і Ко опинились за крок від завоювання омріяного трофею після звитяги над колумбійцями у півфіналі Копа Амеріка. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2021, 1/2 фіналу

Аргентина – Колумбія – 1:1 (3:2 в серії пенальті)

Голи: Мартінес, 7 – Діас, 61

У другому півфіналі Копа Амеріка зійшлись Аргентина і Колумбія. Вже на початку матчу "альбіселесте" втратили розкішну можливість вийти вперед. Після фантастичного проходу Ліонеля Мессі правим флангом і навісу в район одинадцятиметрової позначки Лаутаро Мартінес головою пробив у лічених сантиметрах від стійки. Однак зовсім скоро нападник Інтера виправився і після пасу все того ж Мессі прошив кіпера колумбійців.

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Суперники могли зрівнювати ще до перерви, однак їм відверто не щастило – Вільмар Барріос влучив у стійку, а постріл Єррі Міни з-під поперечини витягнув Еміліано Мартінес. Лише на 61-й хвилині доля усміхнулась колумбійцям – Луїс Діас отримав пас з центра поля на лівий фланг, увірвався у воротарський майданчик і у боротьбі з захисником з гострого кута примудрився влучно пробити по воротах. 1:1 – все вирішувалось у серії одинадцятиметрових.

Тут точнішими виявилися аргентинські футболісти – переможний пенальті оформив все той же Лаутаро Мартінес, а голкіпер "альбіселесте" впорався з ударом Едвіна Кардони. До слова, у колумбійців свої спроби не реалізували ще й Давінсон Санчес та Єррі Міна – в активі Еміліано Мартінеса три відбитих удари з позначки. У аргентинців не забив лише Родріго Де Пауль, який пробив вище.

У фіналі Аргентина зіграє зі збірною Бразилії, яка у півфіналі перемогла Перу 1:0. Матч відбудеться у ніч на 11 липня. У поєдинку за третю сходинку Колумбія зіграє з Перу днем раніше.

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