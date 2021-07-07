Капитан сборной Аргентины Лионель Месси наехал на защитника национальной команды Колумбии Йерри Мину во время серии пенальти в полуфинале Кубка Америки-2021.

Эмоциональная реакция лидера "альбиселесте" на нереализованный бывшим партнером по Барселоне одиннадцатиметровый попала в объектив камеры TyC Sports.

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Когда Эмилиано Мартинес парировал удар Мины, Месси в центральном круге несколько раз громко прокричал "Танцуй теперь, танцуй теперь". Таким образом аргентинец напомнил защитнику о его дерзком праздновании в четвертьфинале Копа Америка. Тогда Мина забил в послематчевой серии и начал танцевать прямо перед соперниками.

Напомним, что сборная Аргентины стараниями Мартинеса пробилась в финал турнира. Там "альбиселесте" сыграют против команды Бразилии.

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