Маріуполь – Ворскла: Дердо покарав гравця полтавців за неіснуючий фол – відео шокуючої симуляції

Поєдинок 21-го туру УПЛ між Маріуполем та Ворсклою запам'ятається неймовірною симуляцією з боку гравця азовців.

Під час матчу між Маріуполем та Ворсклою гравець азовців В'ячеслав Танковський відверто "намалював" порушення правил проти себе в центрі поля.

Маріуполь вдома розгромив Ворсклу – азовці здобули першу перемогу в УПЛ у 2020 році

Арбітр поєдинку Олександр Дердо одразу покарав "винуватця" Ібрахіма Кане жовтою карткою, хоча на повторі видно, що малієць перебував у декількох метрах від Танковського.

Додамо, що Маріуполь розгромив Ворсклу (3:0) та здобув першу перемогу в 2020 році. Скандальний епізод трапився вже за переваги азовців у 2 м'ячі.

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