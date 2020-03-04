Маріуполь вдома розгромив Ворсклу – азовці здобули першу перемогу в УПЛ у 2020 році

Матч 21-го туру чемпіонату України між Маріуполем та Ворсклою завершився безапеляційною поразкою полтавців.

Ворскла після класного матчу з Динамо та перемоги над Шахтарем хоч і не стала безумовним фаворитом поєдинку з Маріуполем, але точно сподівалася на очки. Втім, гра у підопічних Юрія Максимова зовсім не пішла.

Максимов: Був упевнений, що Ворскла переможе і Динамо, і Шахтар

Дебютний момент стався на 16-й хвилині, коли Степанюк не зміг нормально замкнути навіс Шехіча – а міг пропустити м'яч на Луїзао, який був на ударній позиції. Здавалося, що все під контролем гостей, однак дуже швидко Маріуполь перехопив ініціативу. Це вилилося у класний епізод зі скидкою під удар Мишньова на 22-й з лівого краю штрафного в ближню дев'ятку (м'яч торкнувся сітки із зовнішнього боку) та цілу серію стандартів, а на 32-й господарі ще й пенальті заробили завдяки фолу Альюна проти Кулакова. Мишньов впевнено реалізував "11-метровий" – 1:0.

Якісних моментів до перерви не виникало. На другий тайм Юрій Максимов кинув у бій Васіна з Ребенком, однак вже на 47-й хвилині азовці шокували полтавців: Топалов підхопив м'яч у штрафному після прориву Кулакова, обійшов Кане та закрутив у лівий нижній кут – 2:0. Ворскла "поплила", що ледь не вилилось у розгром вже на 57-й хвилині після виходу Кулакова один на один з Різником. Переграти голкіпера йому не вдалося, а Ворскла огризнулася непоганим пострілом Васіна, який парирував Гальчук.

В середині другого тайму нічого небезпечного команди не створили, більше займаючись дрібними фолами. Арбітр Олександр Дердо за цей період встиг показати чотири жовті картки – деякі з них були сумнівними, а попередження Кане так і взагалі виявилось "лівим". Під кінець матчу він ще й Муравського вилучив. Так чи інакше, Ворсклі подібна картина гри ніяк не допомагала повернутися у гру, а на 83-й хвилині для гостей все завершилось: Мишньов прострілив, Чоботенко замкнув – 3:0.

Фінальний свисток зафіксував розгром Ворскли, після якого Маріуполь набрав 25 очок. Підопічні Олександра Бабича тримаються на сьомій позиції в турнірній таблиці з відставанням від Колоса водин заліковий бал. Полтавці, маючи в активі всього 17 пунктів, залишились передостанніми.

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