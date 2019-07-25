"Там збираються тренери-невдахи і гравці з низьким рівнем розвитку", – Рафаїлов знову пройшовся по ТК Футбол

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вкотре розкритикував телеканали "Футбол 1/2".

"Я взагалі не дивлюся канал Футбол. Хіба що деякі матчі. А ці всі програми не дивлюся. Вибачте мені, коли там збираються футболісти, що не дограли, з низьким рівнем розвитку, і тренери-невдахи, намагаючись щось обговорювати. Я не хотів би так.

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Вацко – це єдина людина, яка своїм зарядом і енергією намагалася робити щось нормально. Решта всі – заангажовані. Тема одна – слався, рідний Шахтар.

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Цензура для журналістів? Створять комісію, яка буде цим займатися. Як можна довести, що мені не подобаються слова Морозова, наприклад? Як це зробити? І що далі? Це питання освіти та моралі кожного", – цитує Рафаїлова Football Hub.