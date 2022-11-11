Про це Леоненко заявив, аналізуючи поєдинок Шахтаря і Вереса в УПЛ, який завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників".

Ювілеї Пятова та Йовічевіча у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2

"Тренування було, немає змісту все перераховувати. Величезна перевага Шахтаря. Пятову можна було і в костюмчику вийти, з метеликом.

На тренуванні, думаю, не спітніли. Ось у нас в часи Фоменка були передігрові тренування… Повірте, там не було хі-хі, ха-ха. Ми робили три серйозні вправи, забігання. Ти виходив на гру, і потіти тобі вже не треба було. Потрібно було відновлювати сили перед грою. Ось так ми виходили при Фоменку. Тренування не всі бувають такі легкі, як дивишся – ха-ха і пішов. Думаю, Шахтар не втомився", – розповів Леоненко в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, Шахтар посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок, але має гру в запасі.

"Фоменко розбирав помилки під мікроскопом": віце-капітан Металіста 90-х – про 1:6 від Динамо і ВАЗ, який розбив на брухт