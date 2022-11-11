Об этом Леоненко заявил, анализируя поединок Шахтера и Вереса в УПЛ, завершившемся со счетом 2:0 в пользу "горняков".

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"Тренировка была, нет смысла все перечислять. Огромное преимущество Шахтера. Пятову можно было и в костюмчике выйти, с бабочкой.

На тренировке, думаю, не вспотели. Вот у нас во времена Фоменко были предыгровые тренировки… Поверьте, там не было хи-хи, ха-ха. Мы делали три серьезных упражнения, забегания. Ты выходил на игру, и потеть тебе уже не нужно было. Надо было восстанавливать силы перед игрой. Вот так мы выходили при Фоменко. Тренировки не все бывают так легки, как смотришь – ха-ха и пошел. Думаю, Шахтер не устал", – рассказал Леоненко в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Шахтер занимает второе место в УПЛ, отставая от СК Днепр-1 на 5 очков, но имеет игру в запасе.

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