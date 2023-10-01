"После того, как я ушел из Ромы, меня никогда не звали назад. Но этот клуб изменил мою жизнь. Я был там счастлив. Сильная команда, хорошие деньги, меня любили болельщики, я жил в прекрасном городе. Никогда не было проблем – фанаты говорили, что если я полностью выкладываюсь на поле, то за его пределами могу жить, как хочу.

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В Интере все было не так. Я не чувствовал себя там спокойно. На меня ср*ли все – от клуба до фанатов", – цитирует Наингголана Inter News со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, бельгиец выступал за Рому с 2014 по 2018 год, после чего перешел в Интер, где тотально провалился, а его карьера с тех пор пошла на спад. Сейчас скандальный хавбек, известный регулярным нарушением дисциплины, находится в статусе свободного агента. Последним клубом 35-летнего Наингголана был СПАЛ.

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