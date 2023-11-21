Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловив думку щодо ключового епізоду в матчі відбору на Євро-2024 з Україною.

"Це був важкий, складний матч. Україна – чудова команда, ми знали, що нам доведеться страждати, щоб здобути кваліфікацію на чемпіонат Європи.

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На полі я не дуже зрозумів ситуацію. Я переглянув відео і, на мою думку, там можна було поставити пенальті. Але добре, що все так завершилось.

Зараз ми не думаємо про це, ми думаємо про святкування та насолоду від цієї вистражданої нічиєї з великою командою", – наводить слова голкіпера Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що зустріч між Україною та Італією закінчилася внічию 0:0. Команда Реброва має шанс кваліфікуватися на Євро-2024 через плей-офф Ліги Націй.

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