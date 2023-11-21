Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказал мнение относительно ключевого эпизода в матче отбора на Евро-2024 с Украиной.

"Это был тяжелый, сложный матч. Украина – отличная команда, мы знали, что нам придется страдать, чтобы получить квалификацию на чемпионат Европы.

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На поле я не очень понял ситуацию. Я пересмотрел видео и, по моему мнению, там можно было поставить пенальти. Но хорошо, что все так завершилось.

Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждении от этой выстраданной ничьей с великой командой", – приводит слова голкипера Tuttomercatoweb.

Напомним, что встреча между Украиной и Италией закончилась вничью 0:0. Команда Реброва имеет шанс квалифицироваться на Евро-2024 через плей-офф Лиги Наций.

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