Україна розписала нульову нічию з Італією у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи. Дивіться відеоогляд у цій новині.

Україні потрібна була лише перемога, але матч завершився нічиєю. Команди не забили жодного гола. У "синьо-жовтих" найгостріших ударів завдали Мудрик і Судаков. Італія частіше била по воротах, однак теж не знайшла свій момент.

Ключовий епізод трапився у компенсований час. Мудрик першим встиг на м'яч у чужому штрафному майданчику та отримав по ногах від Крістанте. Головний суддя чомусь не призначив пенальті, а VAR вирішив не виправляти помилку арбітра.

Італія посіла друге місце у групі та вийшла на Євро-2024, а Україна спробує пробитися на турнір через плей-офф.

Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024 – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті