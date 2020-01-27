Талант Хоффенхайма ефектним прихованим ударом присоромив Вердер – момент дня в Бундеслізі

Півзахисник Хоффенхайма Крістоф Баумгартнер розкішним голом допоміг своїй команді розгромити Вердер (3:0) в матчі 19-го туру Бундесліги.

Крістоф Баумгартнер став автором третього голу у ворота Вердера в матчі 19-го туру Бундесліги.

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Австрієць класно зорієнтувався після серії рикошетів та опинився спиною до воріт та голкіпера. Баумгартнер вирішив пробити п'ятою і зробив це дуже вдало, перекинувши воротаря. Захисник намагався вибити м'яч з лінії воріт, проте знаряд таки перетнув лінію воріт.

До слова, Баумгартнер провів 16 матчів у складі Хоффенхайма в поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 3 асистами, а його клуб посідає сьому позицію в Бундеслізі.

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