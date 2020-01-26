toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС

Вердер розгромно програв Хоффенхайму: 19-й тур Бундесліги, неділя

18:35 79
Вердер розгромно програв Хоффенхайму: 19-й тур Бундесліги, неділя
- Вердер – Хоффенхайм / твіттер Вердера

Хоффенхайму на виїзді вдалось обіграти Вердер в першому матчі неділі у рамках чемпіонату Німеччини.

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Вердер – Хоффенхайм – 0:3

Голи: Классен, 65 (автогол) Баумгартнер, 79 Адамян, 83

Байєр – Фортуна – початок о 19:00

РБ Лейпциг сенсаційно поступився Айнтрахту, Борусія М здолала Майнц, Вольфсбург програв Герті: 19-й тур Бундесліги

Вердер та Хоффенхайм розпочали матч жваво, на 13-й хвилині Фогт спробував забити головою, але м'яч не влучив у ворота. Форвард Хофферхайму Крамаріч у відповідь пробив повз ліву стійку воріт, проте у першому таймі жодній з команд отримати перевагу не вдалось.

Після перерви, на 65-й хвилині Классен на мить втратив орієнтацію та зрізав м'яч у власні ворота. Трохи згодом перевагу закріпив Бармгартнер, красиво забивши п'ятою. "Добив" бременців Адамян, потужно пробивши з штрафного майданчика. Впевнена та розгромна перемога Хоффенхайму.

Турнірна таблиця чемпіонату Німеччини

blog_ava
Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко поза основою на матч Кубка Англії – онлайн-трансляція
14:13
4992
Теги
Хоффенхайм Хоффенхайм Вердер Вердер Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Шрусбері Таун
19:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук