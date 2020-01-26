Вердер розгромно програв Хоффенхайму: 19-й тур Бундесліги, неділя

Хоффенхайму на виїзді вдалось обіграти Вердер в першому матчі неділі у рамках чемпіонату Німеччини.

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Вердер – Хоффенхайм – 0:3

Голи: Классен, 65 (автогол) – Баумгартнер, 79 – Адамян, 83

Байєр – Фортуна – початок о 19:00

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Вердер та Хоффенхайм розпочали матч жваво, на 13-й хвилині Фогт спробував забити головою, але м'яч не влучив у ворота. Форвард Хофферхайму Крамаріч у відповідь пробив повз ліву стійку воріт, проте у першому таймі жодній з команд отримати перевагу не вдалось.

Після перерви, на 65-й хвилині Классен на мить втратив орієнтацію та зрізав м'яч у власні ворота. Трохи згодом перевагу закріпив Бармгартнер, красиво забивши п'ятою. "Добив" бременців Адамян, потужно пробивши з штрафного майданчика. Впевнена та розгромна перемога Хоффенхайму.

Турнірна таблиця чемпіонату Німеччини