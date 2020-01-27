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Талант Хоффенхайма эффектным скрытым ударом пристыдил Вердер – момент дня в Бундеслиге

09:50 75 Читати українською
Талант Хоффенхайма эффектным скрытым ударом пристыдил Вердер – момент дня в Бундеслиге
Кристоф Баумгартнер / Kicker.de

Полузащитник Хоффенхайма Кристоф Баумгартнер роскошным голом помог своей команде разгромить Вердер (3:0) в матче 19-го тура Бундеслиги.

 
Дэви Классен 65’
Кристоф Баумгартнер 79’
Саркис Адамян 83’
65’ Дэви Классен
79’ Кристоф Баумгартнер
83’ Саркис Адамян

Кристоф Баумгартнер стал автором третьего гола в ворота Вердера в матче 19-го тура Бундеслиги.

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Австриец классно сориентировался после серии рикошетов и оказался спиной к воротам и голкиперу. Баумгартнер решил пробить пяткой и сделал это очень удачно, перебросив вратаря. Защитник пытался выбить мяч с линии ворот, однако сфера таки пересекла линию ворот.

К слову, Баумгартнер провел 16 матчей в составе Хоффенхайма в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 3 ассистами, а его клуб занимает седьмую позицию в Бундеслиге.

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