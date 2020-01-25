Баварія осоромила Шальке та впритул наблизилася до лідера Бундесліги

Баварія розгромила Шальке з рахунком 5:0 в центральному матчі 19 туру Бундесліги. Огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Перед стартом поєдинку Баварію та Шальке в турнірній таблиці розділяло лише 3 очки, однак завдання у команд різні. Мюнхенці ведуть боротьбу за титул, а гельзенкірхенці мріють повернутися в Лігу чемпіонів. Суперники вдало розпочали друге коло Бундесліги: Баварія розгромила Герту, а Шальке заслужено переграв Борусію М.

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Вогню протистоянню додавала ситуація навколо Алєксандера Нюбеля. Колишній капітан Шальке відмовився продовжити з "кнаппен" контракт і влітку безкоштовно перейде в Баварію. Нюбель відбуває дискваліфікацію, а у воротах гостей грає Маркус Шуберт. Саме він став антигероєм перших хвилин – помилився на виході при подачі Мюллєра. Перішіч зіграв на підбиранні, а Лєвандовскі вивів господарів вперед.

Шальке в дебюті спробував нав'язати інтенсивну протидію в центрі поля, яка принесла команді успіх проти Гладбаха. Задум Давіда Вагнера непогано працював – гельзенкірхенці відбирали м'яч і миттєво доводили атаку до логічного завершення. Постріл Сердара парирував Нойєр, а удар Матондо після рикошету взяла на себе поперечина.

Баварія почала обережніше розігрувати м'яч на власній половині, Алькантара та Кімміх допомогли розбити пресинг і на полі встановилася цілковита домінація "ротен". Перішіч з хорошої позиції струсонув сітку з зовнішнього боку, Лєвандовскі гостро пробив з-під захисника, але не влучив у дальній кут. Мюллєр навіть забив, але арбітри скасували гол через офсайд.

Вкотре хочеться відзначити, наскільки класно виглядав юний Альфонсо Девіс. Канадець встигав грати на оборону та прасувати весь лівий фланг на іншому кінці поля. Класний дриблінг, чудові зміщення у півфланг, хороше взаєморозуміння з партнерами. Словом, прогресує.

Підопічні Гансі Фліка повністю контролювали ситуацію та регулярно постачали м'які подачі в чужий штрафний майданчик. Шуберт не завжди грамотно читав епізоди – помітно, що йому бракує досвіду на такому рівні. А от на лінії воріт дублер Нюбеля виглядав пристойно, тягнувши гострі удари від Горетцки та Лєвандовскі.

Баварія знову забила, але хороша комбінація за участю Павара, Горетцки та Лєвандовскі не стала результативною через офсайд у француза. Цього разу судді відразу не вгледіли положення поза грою, але допоміг VAR.

Наприкінці першого тайму рекордмайстер все ж закріпив перевагу після чергового тонкого розіграшу в карній зоні гостей. Перішіч закинув на Горетцку, той перевів у центр, а Мюллєр в дотик переправив м'яч у ворота. Цей гол став 100-м для Томаса на Альянц-Арені.

На старті другого тайму Баварія довела рахунок до розгромного. Шуберт двічі врятував Шальке, коли дальні гармати під поперечину розрядили Алаба та Алькантара, а парирувати ефектний удар ножицями Маркус не зумів. Автором шедевру став колишній гравець "кнаппен" Леон Горетцка. 3:0 – інтрига вмерла за 40 хвилин до кінця зустрічі.

Шальке намагався побудувати щось осмислене, але мюнхенці напали в центрі поля, вигризли м'яч і розігнали блискавичну контру. Тьягу на Лєвандовскі, поляк міг забивати сам, але проявив шляхетність і повернув на порожні ворота партнеру – той відзначився. Роберт за свою щедрість отримав винагороду у вигляді ще чотирьох гольових ситуацій, однак не реалізував їх.

До фінального свистка картина не змінилася – Баварія зминала суперника в кожному епізоді. Шуберт завадив забити Коутінью, але п'ятий гол все одно пропустив. Ще й вкрай неприємно: м'яч після удару Гнабрі залетів у ворота від його ноги, молодий голкіпер не зорієнтувався. Остаточний рахунок – 5:0. Так Баварія трішки збила захоплення Шубертом і, можливо, подарувала ігрову практику Нюбелю в наступних матчах за "кнаппен".

Мюнхенці набрали 39 очок і впритул наблизилися до вершини Бундесліги – в Лейпцига на один пункт більше. Шальке провів жахливий матч, не нагадував про себе з середини першого тайму та отримав заслужений розгром. "Кнаппен" з 33 балами залишилися п'ятими.

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