Контрольний матч

Динамо – Лудогорець – 1:2

Голи: Вердон, 23 (автогол) – Каулі, 39, Са, 56

Динамо: Бущан (Нещерет, 46), Кендзьора (Н. Волошин, 74), Забарний (Шабанов, 61), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Сидорчук, Буяльський (Лєднєв, 68), Шапаренко (Шепелєв, 68), Де Пена (Сідклей, 61), Бєсєдін (Супряга, 74), Жерсон (Караваєв, 61)

Матч Динамо – Лудогорець стартував о 16:15 за київським часом. Це був перший контрольний поєдинок для підопічних Луческу на зимовому зборі в Туреччині. Раніше кияни провели три спаринги в ОАЕ: поступились Легії (0:2), перемогли солігорський Шахтар (2:0) і доволі несподівано розписали мир зі скромною збірною Йорданії (0:0).

Лудогорець – справжній "монополіст" болгарського футболу. "Орли" виграли 9 чемпіонських титулів поспіль, регулярно виступають у єврокубках. Щоправда, поточний розіграш ЛЄ команда з Разгарда завершила вкрай невдало, не набравши жодного очка у групі з ЛАСКом, Антверпеном і Тоттенхемом. Нещодавно на посаду головного тренера призначили "литовсько Моурінью" – Вальдаса Дамбраускаса, який ніколи не грав у футбол на професійному рівні. До слова, наставник Зорі Віктор скрипник перебував у шорт-листі Лудогорця. Трансферна вартість болгарського гранда оцінюється у 32 млн євро, більшість легіонерів – бразильці (п'ятеро).

Динамо – Лудогорець: онлайн-відеотрансляція спарингу киян з болгарським грандом

Саме Лудогорець організував перший небезпечний момент у поєдинку вже на 5-й хвилині. Сидорчук завозився з м'ячем всередині поля і дозволив себе обікрасти. Швидка атака лівим флангом призвела до кутового, який завершився потужним ударом метрів з 12-ти над поперечкою воріт Бущана. Динамо відповіло пострілом Буяльського після розіграшу стандарту. Досвідчений хавбек смачно приклався з лінії штрафного, але вийшло прямо по центру – голкіпер впорався попри мокрий від зливи газон.

Нарешті прокинувся Бєсєдін. Наш №9 прицілювався з середньої дистанції, а 33-річний Ренан дістав сферу у дальньому куті. Сподобалось навіть Жерсону, який тепло обійняв партнера. Гол Динамо назрівав: команда Луческу більше контролювала м'яч, цікавіше комбінувала і майже нічого не дозволяла поблизу володінь Бущана до середини першого тайму. Зрештою віце-чемпіони України трохи курйозно відкрили рахунок (23 хв). Шапаренко, обігравшись з Буяльським, буквально увірвався до штрафного, передачею на Бєсєдіна знайшов ногу Вердона, а той фатально зрізав у власні ворота.

Динамо – Лудогорець – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо проводило цілком собі пристойний матч, утім старання партнерів нівелювала щонайменше дивна помилка Бущана. Після подачі з флангу Георгій парирував перед собою, м'яч влучив у Забарного, далі – справа техніки. Каулі спокійно вразив порожні ворота. Проблеми на рівному місці. 1:1 – підсумок стартових 45-ти хвилин попри відчутну перевагу "біло-синіх".

Після перерви картина не змінилась. Динамо відразу пішло вперед, Буяльський знову стріляв з-за меж штрафного, але його удар заблокували. Грали-грали... та й знову пропустили незрозумілий м'яч. Звичайна подача з кутового виявилась надскладним завданням для Попова, який залишив без опіки центрбека Лудогорця Жосуе Са. Останній розстрілював бідолашного Нещерета впритул. Шоковані динамівці лишень перекинулись поглядами і безпорадно знизили плечима.

Нещерет довершує слабку поставу киян на стандартах кіксом а-ля Лунін проти Алькояно. Покинув ворота, але невпевнено зіграв кулаками – ще один кутовий. Після другого пропущеного м'яча гра у Динамо повністю розклеїлась. Лудогорець, відчувши кров, заграв значно активніше і перехопив ініціативу. Кешеру влучив у стійку, але трохи раніше лайнсмен підняв прапорець – офсайд. Луческу майже повністю перетасував склад перед завершальною чвертю без особливих дивідендів.

Свіжі футболісти не врятували від поразки. Динамо видало дуже невиразний другий тайм і заслужено поступилось 1:2. Ще один тривожний дзвіночок перед протистоянням з Брюгге у Лізі Європи.

Тайм надії, Шапаренко – MVP

Динамо може записати собі до активу лише стартові 45 хвилин. Команда Луческу помітно додала після невиразного матчу з Йорданією. Сподобався рух попереду, передусім креативність Шапаренка, який намагався діяти вертикально. Саме 22-річний хавбек збірної України був співавтором єдиного м’яча киян. Класно обігрався з Буяльським, тут же відкрився під передачу і змусив Вердона помилитись. Микола – чи не єдина світла пляма, якщо брати до уваги окремих виконавців. Він не лише загострював, але й так само якісно пресингував. Після втрати негайно йшов у відбір, кілька разів – ефективно. Шапаренко грає з бажанням, це імпонує.

У першому таймі ми дійсно бачили проблиски справжньої команди. Так, можливо десь не вистачало регулярності через слабку фізичну готовність, однак гра Динамо здавалась структурно цілісною, без помітних розривів. Миколенко та Кендзьора активно йшли вперед, а Забарний з Поповим справлялися в центрі оборони. Сидорчук розпочав якось нервово, але швиденько заспокоївся, Буяльський традиційно балансував між лініями.

Гра форвардів – тема для окремої розмови. Показово, що забивали нині лише болгари. Бєсєдін запам’ятався класним ударом з лінії штрафного, Супряга отримав 15 хвилин без моментів. Проблема з "дев’яткою" нікуди не поділась. Динамо страждає без забивного центрфорварда. Підсилення на цю позицію взимку, схоже, не планується. За чотири матчі на зборах кияни відзначились трьома м’ячами, один з яких – автогол. Легії та Йорданії не забивали. Статистика, яка сильно насторожує перед Брюгге.

Пожежі на стандартах

Віце-чемпіони України повністю контролювали гру до 39-ї хвилини. Болгари витиснули максимум зі стандарту на правому фланзі. Бущан зіграв дуже невпевнено, відбивши м’яча перед собою, прямісінько у Забарного. Елементарна помилка виявилась холодним душем в кінці першого тайму. Але це був лише початок.

Після перерви динамівці знову осоромились на стандарті, цього разу – кутовий. Звісно, найпростіше повісити усіх собак на Попова, який не встежив за опонентом, однак в тому епізоді провалились майже усі. Тотальна інертність. Підопічні Луческу ніби завмерли на кілька секунд, залишивши Нещерета напризволяще. Останній також не виглядав містером надійністю, запам’ятавшись кіксом на другому поверсі. Схожі помилки загрожують трагічними наслідками у Лізі Європи.

Пропустивши вдруге, Динамо зупинилось, а болгари заволоділи ініціативою. Після масових замін Луческу стало ще гірше, та румунський фахівець отримав чимало цікавого матеріалу для аналізу. 45 хвилин дарують надію.

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