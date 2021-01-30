Динамо мінімально поступилось Лудогорцю в рамках підготовки на тренувальних зборах в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Лудогорець на Футбол 24.

Контрольний матч

Динамо – Лудогорець – 1:2

Голи: Вердон, 23 (автогол) – Каулі, 39, Са, 56

Динамо непогано розпочало зустріч, створивши кілька непоганих шансів. На 23 хвилині киянам вдалось забити: після комбінації за участі Миколенка, Шапаренка та Буяльського, захисник Лудогорця зрізав м'яч у власні ворота, забравши гол у Бєсєдіна.

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Але після цього болгари захопили ініціативу та користувались помилками Динамо в передачах. Лудогорець мав кілька гострих моментів, а на 39 хвилині зрівняв рахунок Бущан відбив м'яч перед собою прямо на Каулі. А по перерві оборона Динамо залишила Жозе Са самого на лінії воротарського під час розіграшу кутового, і нападник скористався таким подарунком.

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