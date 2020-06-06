Талант Байєра став наймолодшим автором гола у Бундеслізі – майстерний удар у ворота Баварії

Флоріан Вірц не побоявся продемонструвати свої навички навіть проти такого гранда як Баварія.

Байєр у рідних стінах поступився Баварії (2:4) в рамка 30-го туру чемпіонату Німеччини, але для одного героя "фармацевтів" – це став пам'ятний поєдинок.

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Хавбек господарів Флоріан Вірц з'явився на полі у другому таймі і перед фінальним свистком зумів відзначитись своїм першим голом у Бундеслізі. Таким чином німець став наймолодшим автором гола в історії турніру, забивши у віці 17 років і 34-х днів, повідомляє Sky Sport.

У нинішньому сезоні Бундесліги Вірц провів 4 поєдинки.

Баварія впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства