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Талант Байєра став наймолодшим автором гола у Бундеслізі – майстерний удар у ворота Баварії

19:08 239 Читать на русском
Талант Байєра став наймолодшим автором гола у Бундеслізі – майстерний удар у ворота Баварії
Флоріан Вірц / Фото ФК Байєр

Флоріан Вірц не побоявся продемонструвати свої навички навіть проти такого гранда як Баварія.

10’ Лукас Аларіо
89’ Флоріан Вірц
 
Кінгслі Коман 27’
Леон Ґорецка 42’
Серж Гнабрі 45’
Роберт Лєвандовскі 66’
10’ Лукас Аларіо
27’ Кінгслі Коман
42’ Леон Ґорецка
45’ Серж Гнабрі
66’ Роберт Лєвандовскі
89’ Флоріан Вірц

Байєр у рідних стінах поступився Баварії (2:4) в рамка 30-го туру чемпіонату Німеччини, але для одного героя "фармацевтів" – це став пам'ятний поєдинок.

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Хавбек господарів Флоріан Вірц з'явився на полі у другому таймі і перед фінальним свистком зумів відзначитись своїм першим голом у Бундеслізі. Таким чином німець став наймолодшим автором гола в історії турніру, забивши у віці 17 років і 34-х днів, повідомляє Sky Sport.

У нинішньому сезоні Бундесліги Вірц провів 4 поєдинки.

Баварія впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства

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Теги
Байєр - Баварія Флоріан Вірц Флоріан Вірц Байєр Байєр Німеччина Рекорди
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