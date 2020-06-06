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Баварія впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства

18:25 435 Читать на русском
Баварія впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства
Байєр – Баварія: результат і огляд матчу

Леверкузенський Байєр поступився мюнхенській Баварії (2:4) в центральному матчі 30 туру Бундесліги. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

10’ Лукас Аларіо
89’ Флоріан Вірц
 
Кінгслі Коман 27’
Леон Ґорецка 42’
Серж Гнабрі 45’
Роберт Лєвандовскі 66’
10’ Лукас Аларіо
27’ Кінгслі Коман
42’ Леон Ґорецка
45’ Серж Гнабрі
66’ Роберт Лєвандовскі
89’ Флоріан Вірц

Баварія мчить до чергового чемпіонства, маючи солідну перевагу над конкурентами. Поєдинок з Байєром – передостанній серйозний бар'єр для рекордмайстера. Інтрига перед матчем була, адже Петер Бос виграв дві попередні зустрічі проти Баварії. Господарі вийшли на гру без лідера – Кай Хаверц отримав м'язову травму. Гансі Флік виставив максимально прогнозований склад.

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На старті зустрічі Баварія заволоділа ініціативою, закріпилася на чужій половині та шукала підходи до воріт суперника. Байєр грав за схемою з трьома центрбеками та агресивними флангами, вміло стримуючи натиск фаворита.

На 9-й хвилині Леверкузен несподівано відкрив рахунок. Бейлі вкинув аут, а Баумгартлінгер проштовхнув у вільну зону на Аларіо. Аргентинець скористався провалом в обороні гостей і розстріляв Нойєра. Арбітри вгледіли офсайд, але після перегляду VAR гол зарахували.

"Аптекарі" посмілішали: вирівняли відсоток володіння, час від часу вмикали високий пресинг. Діабі та Бейлі розганяли швидкі атаки, які створювали для Баварії проблеми. Лише в середині першого тайму Мюнхен повернув собі м'яч і почав створювати моменти.

Баварія витягувала опонентів у центр поля і старалася використовувати вільні зони за лінією оборони розрізними передачами. У центрі уваги був Мюллєр. Томас вирізав суперпас у штрафний майданчик, але Лєвандовскі з Команом не розібралися.

На 27-й хвилині "ротен" відігралися. Горетцка запресингував Діабі в центральному колі, відібрав і кинув у прорив Комана. Француз майстерно переграв голкіпера. Різкий агресивний пресинг Горетцки не здивував – він це зробив не вперше. У дебюті гри Леон аналогічно вигриз м'яч і вивів на удар партнера.

За нічийного рахунку команди заспокоїлися, грали досить обережно, обмінюючись легкими ударами. Баварія все ж виглядала краще та продовжувала створювати гостроту вертикальними передачами. Мюллєр і Коман красиво розіграли, після чого Горетцка з лінії штрафного майданчика точним ударом у протилежний кут вивів Мюнхен вперед.

Баварія ударно провела кінцівку першого тайму та могла до перерви влаштувати розгром. Гнабрі вискочив сам на сам з Градецкі, однак переграти голкіпера на ближній стійці не зумів. Втім, у компенсований час Кімміх класним пасом з глибини подарував Сержу ще один шанс. З другої спроби вінгер забив, елегантно перекинувши воротаря Байєра.

Петер Бос у перерві провів потрійну заміну – на полі з'явилися Демірбай, Вірц і Венделл. Байєр перебудувався на 4 захисники з Драговічем в ролі правого фулбека. Леверкузен взяв м'яч під контроль, але побудувати осмислену атаку з ударом не вдавалося.

Баварія всі спроби суперника присікала, а також сама гостро відповідала. Мюллєр цілив з лінії штрафного у нижній кут – м'яч трішки розминувся з воротами. Коман і Девіс розривали фланг повільного Драговіча. Гнабрі змарнував ще один шанс, пробивши над "дев'яткою".

На 66-й хвилині гості зняли всі питання про переможця. Відібрали м'яч на чужій половині, створили Мюллєру вільну зону для пасу, а Томас ідеально вирізав на голову Лєвандовскі. Поляк забив 30-й гол у чемпіонаті. Наступний матч Бундесліги (проти Гладбаха) два лідери атаки Баварії пропустять – вони сьогодні заробили по п'ятій жовтій картці.

Байєр мав ще низку моментів до фінального свистка – Паулінью та Діабі виходили майже сам на сам з Нойєром, але якісно завершити епізод не могли. А от 17-річний Флоріан Вірц забив дебютний гол у Бундеслізі! Забив Баварії, Нойєру! Тренери дали ігровий час нещодавно травмованим футболістам: Алькантарі, Мартінесу, Фолланду. Матч завершився з рахунком 2:4.

Баварія набрала 70 очок і зробила черговий крок до чемпіонства. Попереду в мюнхенців лише один серйозний матч – з Борусією М. Гандикап перед конкурентами великий: +10 від Дортмунда (у БД гра в запасі) та +11 від Лейпцига. Байєр залишився в турнірній таблиці п'ятим – однакова кількість балів з Гладбахом.

Борусія Д – Баварія: шедевр Кімміха дарує Мюнхену титул і підписує вирок Фавру, канадський монстр, сумний вечір Холанда

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