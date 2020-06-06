Баварія впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства

Леверкузенський Байєр поступився мюнхенській Баварії (2:4) в центральному матчі 30 туру Бундесліги. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Баварія мчить до чергового чемпіонства, маючи солідну перевагу над конкурентами. Поєдинок з Байєром – передостанній серйозний бар'єр для рекордмайстера. Інтрига перед матчем була, адже Петер Бос виграв дві попередні зустрічі проти Баварії. Господарі вийшли на гру без лідера – Кай Хаверц отримав м'язову травму. Гансі Флік виставив максимально прогнозований склад.

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На старті зустрічі Баварія заволоділа ініціативою, закріпилася на чужій половині та шукала підходи до воріт суперника. Байєр грав за схемою з трьома центрбеками та агресивними флангами, вміло стримуючи натиск фаворита.

На 9-й хвилині Леверкузен несподівано відкрив рахунок. Бейлі вкинув аут, а Баумгартлінгер проштовхнув у вільну зону на Аларіо. Аргентинець скористався провалом в обороні гостей і розстріляв Нойєра. Арбітри вгледіли офсайд, але після перегляду VAR гол зарахували.

"Аптекарі" посмілішали: вирівняли відсоток володіння, час від часу вмикали високий пресинг. Діабі та Бейлі розганяли швидкі атаки, які створювали для Баварії проблеми. Лише в середині першого тайму Мюнхен повернув собі м'яч і почав створювати моменти.

Баварія витягувала опонентів у центр поля і старалася використовувати вільні зони за лінією оборони розрізними передачами. У центрі уваги був Мюллєр. Томас вирізав суперпас у штрафний майданчик, але Лєвандовскі з Команом не розібралися.

На 27-й хвилині "ротен" відігралися. Горетцка запресингував Діабі в центральному колі, відібрав і кинув у прорив Комана. Француз майстерно переграв голкіпера. Різкий агресивний пресинг Горетцки не здивував – він це зробив не вперше. У дебюті гри Леон аналогічно вигриз м'яч і вивів на удар партнера.

За нічийного рахунку команди заспокоїлися, грали досить обережно, обмінюючись легкими ударами. Баварія все ж виглядала краще та продовжувала створювати гостроту вертикальними передачами. Мюллєр і Коман красиво розіграли, після чого Горетцка з лінії штрафного майданчика точним ударом у протилежний кут вивів Мюнхен вперед.

Баварія ударно провела кінцівку першого тайму та могла до перерви влаштувати розгром. Гнабрі вискочив сам на сам з Градецкі, однак переграти голкіпера на ближній стійці не зумів. Втім, у компенсований час Кімміх класним пасом з глибини подарував Сержу ще один шанс. З другої спроби вінгер забив, елегантно перекинувши воротаря Байєра.

Петер Бос у перерві провів потрійну заміну – на полі з'явилися Демірбай, Вірц і Венделл. Байєр перебудувався на 4 захисники з Драговічем в ролі правого фулбека. Леверкузен взяв м'яч під контроль, але побудувати осмислену атаку з ударом не вдавалося.

Баварія всі спроби суперника присікала, а також сама гостро відповідала. Мюллєр цілив з лінії штрафного у нижній кут – м'яч трішки розминувся з воротами. Коман і Девіс розривали фланг повільного Драговіча. Гнабрі змарнував ще один шанс, пробивши над "дев'яткою".

На 66-й хвилині гості зняли всі питання про переможця. Відібрали м'яч на чужій половині, створили Мюллєру вільну зону для пасу, а Томас ідеально вирізав на голову Лєвандовскі. Поляк забив 30-й гол у чемпіонаті. Наступний матч Бундесліги (проти Гладбаха) два лідери атаки Баварії пропустять – вони сьогодні заробили по п'ятій жовтій картці.

Байєр мав ще низку моментів до фінального свистка – Паулінью та Діабі виходили майже сам на сам з Нойєром, але якісно завершити епізод не могли. А от 17-річний Флоріан Вірц забив дебютний гол у Бундеслізі! Забив Баварії, Нойєру! Тренери дали ігровий час нещодавно травмованим футболістам: Алькантарі, Мартінесу, Фолланду. Матч завершився з рахунком 2:4.

Баварія набрала 70 очок і зробила черговий крок до чемпіонства. Попереду в мюнхенців лише один серйозний матч – з Борусією М. Гандикап перед конкурентами великий: +10 від Дортмунда (у БД гра в запасі) та +11 від Лейпцига. Байєр залишився в турнірній таблиці п'ятим – однакова кількість балів з Гладбахом.

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