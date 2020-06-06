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Талант Байера стал самым молодым автором гола в Бундеслиге – мастерский удар в ворота Баварии

19:08 40 Читати українською
Талант Байера стал самым молодым автором гола в Бундеслиге – мастерский удар в ворота Баварии
Флориан Вирц / Фото ФК Байер

Флориан Вирц не побоялся продемонстрировать свои навыки даже против такого гранда как Бавария.

10’ Лукас Аларио
89’ Флориан Вирц
 
Кингсли Коман 27’
Леон Горецка 42’
Серж Гнабри 45’
Роберт Левандовски 66’
10’ Лукас Аларио
27’ Кингсли Коман
42’ Леон Горецка
45’ Серж Гнабри
66’ Роберт Левандовски
89’ Флориан Вирц

Байер в родных стенах уступил Баварии (2:4) в рамка 30-го тура чемпионата Германии, но для одного героя "фармацевтов" – это стал памятный поединок.

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Хавбек хозяев Флориан Вирц появился на поле во втором тайме и перед финальным свистком сумел отличиться своим первым голом в Бундеслиге. Таким образом немец стал самым молодым автором гола в истории турнира, забив в возрасте 17 лет и 34-х дней, сообщает Sky Sport.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Вирц провел 4 поединка.

Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству

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Байер - Бавария Флориан Вирц Флориан Вирц Байер Байер Германия Рекорды
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