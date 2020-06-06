Талант Байера стал самым молодым автором гола в Бундеслиге – мастерский удар в ворота Баварии

Флориан Вирц не побоялся продемонстрировать свои навыки даже против такого гранда как Бавария.

Байер в родных стенах уступил Баварии (2:4) в рамка 30-го тура чемпионата Германии, но для одного героя "фармацевтов" – это стал памятный поединок.

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Хавбек хозяев Флориан Вирц появился на поле во втором тайме и перед финальным свистком сумел отличиться своим первым голом в Бундеслиге. Таким образом немец стал самым молодым автором гола в истории турнира, забив в возрасте 17 лет и 34-х дней, сообщает Sky Sport.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Вирц провел 4 поединка.

Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству