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"Такий, як Мессі": юна зірка Реала шокував Ла Лігу показниками на рівні капітана Барселони

10:31 251 Читать на русском
"Такий, як Мессі": юна зірка Реала шокував Ла Лігу показниками на рівні капітана Барселони
Такефуса Кубо / фото: AS

Півзахисник Мальорки Такефуса Кубо, права на якого належать Реалу, демонструє потужний футбол у дебютному сезоні в Прімері.

Один із етапів своєї кар'єри Кубо провів у легендарній академії каталонців. Саме в Ла Масії він отримав прізвисько "японський Мессі". Хоча влітку 2019-го Такефуса перейшов у Реал, але схожість з аргентинцем ніде не зникла.

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Нинішній сезон 18-річний японець проводить у Мальорці на правах оренди, де не просто отримує достатньо ігрової практики, але й демострує ефективну гру. Зокрема, Alebia Analytics підрахували, що якість дриблінгу японця перебуває на рівні Ліонеля Мессі. Обидва гравці роблять по 5.4 успішні спроби за 90 хвилин. Це найкращий показник у сезоні Ла Ліги для гравців, які провели на полі більше 1000 хвилин.

Іспанське видання AS підкреслює схожіть гравців: зріст, короткий крок, вибуховість, націленість на вертикальні передачі та бачення гри. Також Кубо посідає десяте місце в чемпіонаті за кількістю зароблених фолів (46). Схоже, це саме той випадок, коли черговому "новому Мессі" таки вдається виправдати порівняння. Таким чином, у Реала нарешті з'явився шанс отримати "свого Мессі".

Цікаво, що футболістам належить зустрітися вже в першому матчі після відновлення Прімери. Мальорка 13 червня прийме Барселону. До слова, у поточному сезоні Кубо забив 3 голи та віддав 2 асисити в 24-х матчах Ла Ліги.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Такефуса Кубо Такефуса Кубо Барселона Барселона Мальорка Мальорка Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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