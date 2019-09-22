Талант Барселони Фаті може відмовитися від виступів за збірну Іспанії через примхи свого батька

Виступи форварда Барселони Ансу Фаті за збірну Іспанії U-17 здавалися вирішеною справою, однак батько футболіста поділився новою інформацією стосовно майбутнього молодої зірки.

"Я мріяв про те, що син буде грати за збірну Португалії, і думаю, що він мріяв про те ж, але тепер все ускладнилося.

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Раніше я розмовляв з технічним секретарем Федерації футболу Португалії. Це була хороша розмова, ми домовилися продовжити діалог на наступний день, однак ця людина мені не зателефонувала.

Після всіх тих матчів, що Ансу провів, іспанці почали на нас сильно тиснути, і зі мною безпосередньо зв'язався президент Федерації футболу Іспанії.

Ансу відчуває себе португальцем, як і я. Йому було б нескладно грати за Португалію, і Умаро Ембало з Бенфіки легко б його вмовив. Вони хороші друзі і спілкуються щодня. Все в руках Ансу. Тепер рішення ухвалює він", – розповів Борі Фаті в коментарі A Bola.

Нагадаємо, родина 16-річного Фаті походить з Гвінеї-Бісау, яка раніше була колонією Португалії.

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