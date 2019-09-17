Барселона готує для 16-річного Фаті новий контракт

Каталонський клуб прагне втримати свого вундеркінда у команді, тому готовий запропонувати йому покращені умови. Заробітна плата гвінейця буде залежати від його потрапляння у першу команду.

Іспанська Барселона планує втримати свого юного форварда Асу Фаті у команді і готова запропонувати йому новий п’ятирічний контракт, повідомляє AS з посиланням на радіошоу Club de la Mitjanit. За продовження контракту 16-річний гвінеєць отримає бонус у розмірі 700 тисяч євро, а його зарплата у клубі буде прямо залежати від того, чи пройде він у першу команду.

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Якщо Ансу продовжить виступати у складі Барселони Б, клуб зобов'язується виплачувати йому 300 тисяч євро на рік. Якщо ж Фаті потраплятиме до першої команди – його зарплатня виросте до мільйона євро за рік.

Нагадаємо, в кінці серпня сенсаційний нападник став спочатку другим наймолодшим гравцем Барселони в елітному іспанському дивізіоні, а після голу у матчі з Осасуною – наймолодшим автором забитого гола "синьо-гранатових" у чемпіонаті.

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