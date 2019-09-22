Талант Барселоны Фати может отказаться от выступлений за сборную Испании из-за прихоти своего отца

Выступления форварда Барселоны Ансуи Фати за сборную Испании U-17 казались решенным делом, однако отец футболиста поделился новой информацией относительно будущего молодой звезды.

"Я мечтал о том, что сын будет играть за сборную Португалии, и думаю, что он мечтал о том же, но теперь все усложнилось.

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Раньше я разговаривал с техническим секретарем Федерации футбола Португалии. Это была хорошая беседа, мы договорились продолжить диалог на следующий день, однако этот человек мне не позвонил.

После всех матчей, что Ансу провел, испанцы начали на нас сильно давить, и со мной непосредственно связался президент Федерации футбола Испании.

Ансу чувствует себя португальцем, как и я. Ему было бы несложно играть за Португалию, и Умаро Эмбало из Бенфики легко бы его уговорил. Они хорошие друзья и общаются каждый день. Все в руках Ансу. Теперь решение принимает он", – рассказал Бори Фати в комментарии A Bola.

Напомним, семья 16-летнего Фати происходит из Гвинеи-Бисау, которая раньше была колонией Португалии.

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