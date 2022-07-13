"Зі збірною все вирішуватиметься найближчим часом, а щодо УПЛ, то ще до падіння холдингу СКМ було зрозуміло, що ніхто не братиме всіх матчів одним пакетом. Це дуже дорого, та й не потрібно, бо немає такого попиту.

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Тепер на одного претендента менше. Такого, як раніше, коли ми дивилися у нормальній якості всі матчі туру, вже не буде", – розповів Моралес у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметов оголосив, що передає права на "Медіа групу Україна" державі. До неї входять телеканал "Україна", телеканал "Україна 24", молодіжний телеканал НЛО TV, телеканал Індиго TV, канали "Футбол 1/2/3", міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма", медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг", оператора супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії "Теле Про" і "Допоможемо ТВ", "Новинну Групу Україна", мультимедійну платформу СЬОГОДНІ – теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua та кросплатформний проєкт Vogue.UA.

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