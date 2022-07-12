"Нетиповий для Ахметова крок": Моралес шокований відмовою бізнесмена від медіаресурсів
Коментатор Роберто Моралес прокоментував рішення Ріната Ахметова відмовитись від власних медіа.
"Що думаю про те, що канали "Футбол" перестали віщати? Усі прозріли. Причому не лише ті, хто перебуває за межами медіахолдингу СКМ, а й усередині нього. Несподівано. Якщо деяким каналам, зокрема "Футболам 1/2/3", останнім часом було непросто, то "Україна" існувала і, здавалося, що так і буде.
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Такий розвиток подій здивував з простої причини, що це нетиповий для Ахметова хід. Різкий. Відповідна заява була ним же підписана. Тож це стало шоком. Працівники каналів дізнались про це з інтернету... Це правда. Я теж дзвонив деяким людям, і вони дізналися про цю новину від мене, оскільки самі з учорашнього дня не заходили до інтернету. Можу підтвердити, що у холдингу до цього не були готові. Наскільки я знаю, після 24 лютого багато хто перестав працювати і їм або перестав платити взагалі, або платив якийсь мінімум. Тобто про заборгованість не йдеться. Не працюєш – не отримуєш зарплати.
Наскільки погано це для українського футболу та телебачення? У будь-якому випадку, це мінус, коли з ринку йде такий гравець. Багато хто не любить телеканали "Футбол" за їхню позицію. При цьому не можна заперечувати, що вміли робити дуже якісну картинку і створювали досить багато свого контенту.
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Настав час зрозуміти, що весь український телевізійний простір вже давно мав зіщулитись, стати набагато меншим. Однак воно чомусь продовжувало існувати у колишніх обсягах. Тепер ми маємо яскравий приклад того, як усе може обірватися раптово.
У такій кількості телеканали, не лише спортивні, сьогодні не потрібні. Вони не відбивають свого існування. Величезні офіси, величезні студії, працівників стільки, що стає страшно – це не потрібно. У сучасному світі це нераціонально, тому що не окупається", – поділився Моралес у інтерв'ю Fanday.
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