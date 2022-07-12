"Що думаю про те, що канали "Футбол" перестали віщати? Усі прозріли. Причому не лише ті, хто перебуває за межами медіахолдингу СКМ, а й усередині нього. Несподівано. Якщо деяким каналам, зокрема "Футболам 1/2/3", останнім часом було непросто, то "Україна" існувала і, здавалося, що так і буде.

"Державою було прийнято абсолютно дискримінаційний закон": нова заява компанії Ахметова про закриття каналів та ЗМІ

Такий розвиток подій здивував з простої причини, що це нетиповий для Ахметова хід. Різкий. Відповідна заява була ним же підписана. Тож це стало шоком. Працівники каналів дізнались про це з інтернету... Це правда. Я теж дзвонив деяким людям, і вони дізналися про цю новину від мене, оскільки самі з учорашнього дня не заходили до інтернету. Можу підтвердити, що у холдингу до цього не були готові. Наскільки я знаю, після 24 лютого багато хто перестав працювати і їм або перестав платити взагалі, або платив якийсь мінімум. Тобто про заборгованість не йдеться. Не працюєш – не отримуєш зарплати.

Наскільки погано це для українського футболу та телебачення? У будь-якому випадку, це мінус, коли з ринку йде такий гравець. Багато хто не любить телеканали "Футбол" за їхню позицію. При цьому не можна заперечувати, що вміли робити дуже якісну картинку і створювали досить багато свого контенту.

Ахметов офіційно відмовився від усіх своїх медіа – канали "Футбол" ризикують припинити мовлення

Настав час зрозуміти, що весь український телевізійний простір вже давно мав зіщулитись, стати набагато меншим. Однак воно чомусь продовжувало існувати у колишніх обсягах. Тепер ми маємо яскравий приклад того, як усе може обірватися раптово.

У такій кількості телеканали, не лише спортивні, сьогодні не потрібні. Вони не відбивають свого існування. Величезні офіси, величезні студії, працівників стільки, що стає страшно – це не потрібно. У сучасному світі це нераціонально, тому що не окупається", – поділився Моралес у інтерв'ю Fanday.

Росія напала на Україну: Ахметов віддає Футболи, патріотичний вчинок зірок Динамо, новий транслятор ЛЧ (LIVE)