"Со сборной все будет решаться в ближайшее время, а что касается УПЛ, то еще до падения холдинга СКМ было понятно, что никто не будет брать всех матчей одним пакетом. Это очень дорого, да и не нужно, потому что нет такого спроса.

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Теперь на одного претендента меньше. Такого, как раньше, когда мы смотрели в нормальном качестве все матчи тура, уже не будет", – рассказал Моралес в интервью Fanday.

Напомним, сегодня, 11 июля, Ринат Ахметов объявил, что передает права на "Медиа группу Украина" государству. В нее входят телеканал "Украина", телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Поможем ТВ", "Новинную Группу Украина", мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua и кроссплатформенный проект Vogue.UA.

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