"Мені особисто боляче дивитися на нинішнє Динамо. Останній матч УПЛ із Рухом. Проти Динамо вийшов суперник, який два сезони тому грав у Першій лізі. Суперник, у якого половина складу – діти.

Вся оборонна ланка. Роман – 20 років. Слюсар – 20 років. Дідик – 20 років. Замість Дідика на 11-й хвилині вийшов 19-річний захисник Холод, який напередодні зіграв 90 хвилин у Києві в матчі U-19. Його автомобілем привезли до Львова, бо не було центральних захисників у запасі. І що проти цієї оборони створює Динамо?

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Рух з дітьми в обороні, з тренером, який лише третій матч в УПЛ, зіграв проти Динамо сміливо і агресивно. Під тиском передостанньої команди чемпіонату кияни не могли вийти з оборони через контроль м'яча. Часом просто тупо вибивали м'яч. Це нонсенс! Динамо Київ! Історія, традиції, слава, школа. Де швидкість? Де гострота? Де фланги?

У другому таймі Луческу поставив вінгерами Гармаша і Царенка. Не Волошина і Перріса – класичних вінгерів, які були в запасі. Гармаш і Царенко – номінальні центрхави. І що? Повне фіаско. Подарунок для "дитячої" оборони Руха.

Наступного сезону прогнозую нового головного тренера в Динамо. Я думаю, що Луческу – out. Бачу, що він "порожній". Бачу, що це Динамо під керівництвом цього Луческу скочується до рівня середняка українського чемпіонату.

Ми перед сезоном практично одностайно вважали Динамо фаворитом чемпіонату. Але те, що ми бачимо зараз… Я за себе скажу: такого слабкого Динамо – невиразного, невпевненого в собі, я не пам’ятаю за все своє життя. Я свідомо дивлюся матчі Динамо з року десь 1985-го", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Динамо під керівництвом Мірчі Луческу посідає тільки 4 місце в УПЛ 2022/23. Відставання від СК Дніпро-1, який іде другим і має гру в запасі, складає 5 очок. Шахтар відірвався від "біло-синіх" на 12 пунктів.

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