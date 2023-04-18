"Мне лично больно смотреть на нынешнее Динамо. Последний матч УПЛ с Рухом. Против Динамо вышел соперник, два сезона назад игравший в Первой лиге. Соперник, у которого половина состава – дети.

Все оборонительное звено. Роман – 20 лет. Слюсар – 20 лет. Дидык – 20 лет. Вместо Дидыка на 11-й минуте вышел 19-летний защитник Холод, накануне сыгравший 90 минут в Киеве в матче U-19. Его автомобилем привезли во Львов, потому что не было центральных защитников в запасе. И что против этой обороны создает Динамо?

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Рух с детьми в обороне, с тренером, который только третий матч в УПЛ, сыграл против Динамо смело и агрессивно. Под давлением предпоследней команды чемпионата киевляне не могли выйти из обороны через контроль мяча. Иногда просто тупо выбивали мяч. Это нонсенс! Динамо Киев! История, традиции, слава, школа. Где скорость? Где острота? Где фланги?

Во втором тайме Луческу поставил вингерами Гармаша и Царенко. Не Волошина и Пэрриса – классических вингеров, которые были в запасе. Гармаш и Царенко – номинальные центрхавы. И что? Полное фиаско. Подарок для "детской" обороны Руха.

В следующем сезоне прогнозирую нового главного тренера в Динамо. Я думаю, что Луческу – out. Вижу, что он "пустой". Вижу, что это Динамо под руководством этого Луческу скатывается к уровню середняка украинского чемпионата.

Мы перед сезоном практически единодушно считали Динамо фаворитом чемпионата. Но то, что мы видим сейчас… Я за себя скажу: такого слабого Динамо – невнятного, неуверенного в себе, я не помню за всю свою жизнь. Я сознательно смотрю матчи Динамо с года где-то 1985-го", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Динамо под руководством Мирчи Луческу занимает только 4 место в УПЛ 2022/23. Отставание от СК Днепр-1, который идет вторым и имеет игру в запасе, составляет 5 очков. Шахтер оторвался от "бело-синих" на 12 пунктов.

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