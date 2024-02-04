Наставник Пахтакора Максим Шацьких, який свого часу працював у тренерському штабі Динамо, оцінив перспективи киян у боротьбі за золото УПЛ.

– Шахтар зараз витрачає десятки мільйонів євро на купівлю бразильців, Динамо в цей час жодним чином не виходить на трансферний ринок. Чи є у киян шанси на чемпіонство в такій ситуації?

– Шанси рівноцінні. Що вони там витрачають? Та нехай витрачають, таке діло.

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Динамо, я думаю, під силу боротися за чемпіонство. Не бачу жодних проблем. Так, буде дуже важко, але жодних проблем я не бачу", – сказав Шацьких у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, раніше Шахтар підписав двох бразильців – вінгера Кевіна з Палмейраса за 15 млн євро і центрального півзахисника Васко да Гами Марлона Гомеса за 16 мільйонів та захисника Динамо Тбілісі Луку Лацабідзе. Динамо натомість лише придивляється до потенційних новачків.

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