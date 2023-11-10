Колишній президент ФК Перемога Феміс Сагіров розповів шокуючі подробиці про колишнього форварда команди Роберта Гегедоша, якого сам запросив до клубу після вдалих виступів за Верес.

"Я поважаю всі країни": Луческу заговорив про продовження кар'єри на Росії

"Мені написала якась дівчина з Рівного і сказала, що Гегедош винен їй грошей. Він вступав із ними в статевий контакт, а потім виманював гроші і пропадав.

Я його викликав і кажу: "Мені пишуть дівчата, що ти винен їм грошей, і просять розрахуватися". На що він відповів: "Нехай мене притягують за статтею як проститута". Я в шоці на нього дивлюся, а сам думаю: "Ну ти й хворий", – цитує Сагірова портал Український футбол.

Нагадаємо, Гегедош перебрався до Перемоги в 2022 році, але так і не зіграв за команду жодного офіційного матчу. Клуб був розформований з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою