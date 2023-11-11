"Ко мне Сагиров в финансовом плане отнесся нормально, а вот с ребятами он поступил не красиво. Игроки ФК Победа еще до войны просили его погасить долги по зарплате, а он им ответил: "Давайте сначала заманим в команду Немчанинова и Гегедоша. Я им отдам подъемные, а потом заплачу вам". Он им до сих пор должен по 6-7 премий плюс зарплаты.

"Пусть меня притягивают по статье как проститута": шокирующая история из жизни экс-лидера Вереса

Дебош в Турции? После тренировок я мог выпить две бутылки пива, но это нормально. Когда началась война, то вся команда была в шоке. Тогда я уже выпивал больше, но ни одного дебоша не было, никто не чудил.

О том, что я брал деньги у девушек, а Сагирову приходилось отдавать мои долги... Когда я ушел из Вереса, то свернул немного не туда, и у меня были финансовые проблемы. Сагиров об этом знал, мы обсуждали этот момент при подписании. Да, я одолжил деньги у одной девушки, а не у нескольких, как он говорит, но рассчитывался всегда сам. Был момент, что девушка написала Сагирову, однако ни копейки он за меня не дал. Если бы он заплатил, то я бы об этом узнал первым. Как он может давать деньги незнакомому человеку, если не знает деталей?

Сагиров говорил, что у девушки были интимные видео со мной, но это ложь! У меня есть голова на плечах и такие видео я не даю никому снимать.

А его слова о проституте... Да не было такого! Это он проститут! Как тот политик, всегда поворачивает кепку, куда ветер дует. Если он такой умный, то пусть скажет, откуда брал деньги на команду, а то сидит себе где-то на Кипре и лает.

Человек немного попутала. Сагиров прошелся по всем, но забыл о себе сказать, как он бросил команду в Турции без денег. Мы поняли, что будет весело, когда Сагиров удалился из командного чата и некоторых футболистов заблокировал, чтобы те ему не писали.

Он сказал, что мы черти? Черт – это он! Решил открыть рот через полтора года, потому что ему скучно. Если были вопросы, то надо было решать на месте и по факту, а не через два года, когда за него забыли и перекрестились. В футбольном мире такого афериста, как Сагиров, еще не видели!" – сказал Гегедош в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Гегедош перебрался в Перемогу в 2022 году, но так и не сыграл за команду ни одного официального матча. Клуб был расформирован с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Лига чемпионов, пока – уникальный украинский клуб, как двое убивали наших в еврокубках