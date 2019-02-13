"Таким спокійним я Луческу раніше ніколи не бачив", – Пятов пригадав переможний фінал Кубка УЄФА-2009

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов розповів, що йому найбільше запам'яталося під час фіналу Кубка УЄФА 2009 року.

"Насправді той євросезон був для нас дуже непростим. Ви ж пам'ятаєте, восени і Мірча Луческу збирався йти. Важко було... Тоді ми вилетіли з Ліги чемпіонів, посіли третє місце в групі. А потім стали налаштовуватися на кожен наступний матч в Кубку УЄФА, як на вирішальний, і йшли вгору сходинка за сходинкою.

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Що запам'яталося із фіналу в Стамбулі? Напевно, перерва. Чому? Таким спокійним я Луческу раніше ніколи не бачив.

Знаючи, який він завжди емоційний, та ще й з урахуванням того, що я в першому таймі припустився помилки, яка призвела до гола в наші ворота, очікував від нього трохи іншої реакції. Він говорив спокійним і впевненим голосом, і ось це у мене назавжди залишилося в пам'яті. Думаю, його спокій і впевненість передалися і команді.

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Звичайно, після фіналу довго не спалося. Таке буває, можна сказати, раз у житті. Емоції переповнювали. Плюс відчуття були десь двоякими: саме через ту мою помилку. Добре, що в підсумку склалося саме так", – цитує Пятова "Сегодня".

Нагадаємо, що у фіналі Кубка УЄФА 2009 року в Стамбулі Шахтар переміг німецький Вердер (2:1) і став останнім володарем трофею в історії турніру.