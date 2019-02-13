"Таким спокойным я Луческу раньше никогда не видел", – Пятов вспомнил победный финал Кубка УЕФА-2009

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал, что ему больше всего запомнилось во время финала Кубка УЕФА 2009 года.

"На самом деле тот евросезон был для нас очень непростым. Вы же помните, осенью и Мирча Луческу собирался уходить. Трудно было... Тогда мы вылетели из Лиги чемпионов, заняли третье место в группе. А потом стали настраиваться на каждый следующий матч в Кубке УЕФА, как на решающий, и шли вверх ступенька за ступенькой.

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Что запомнилось с финала в Стамбуле? Наверное, перерыв. Почему? Таким спокойным я Луческу раньше никогда не видел.

Зная, как он всегда эмоционален, да еще и с учетом того, что я в первом тайме допустил ошибку, которая привела к голу в наши ворота, ожидал от него немного другой реакции. Он говорил спокойным и уверенным голосом, и вот это у меня навсегда осталось в памяти. Думаю, его спокойствие и уверенность передались и команде.

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Конечно, после финала долго не спалось. Такое бывает, можно сказать, раз в жизни. Эмоции переполняли. Плюс ощущения были где-то смешанными: именно из-за той мей ошибке. Хорошо, что в итоге сложилось именно так", – цитирует Пятова "Сегодня".

Напомним, что в финале Кубка УЕФА 2009 года в Стамбуле Шахтер победил немецкий Вердер (2:1) и стал последним обладателем трофея в истории турнира.