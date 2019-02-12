Екс-асистент Луческу не виключає можливості повернення румуна в Україну

Екс-асистент Мірчі Луческу в Шахтарі та Зеніті Олександр Спірідон розповів, що Мірча Луческу не збирається завершувати тренерську діяльність

"Луческу? Буквально вчора з ним розмовляли. Зараз він візьме маленьку паузу, але вже незабаром, думаю, спливе в якійсь команді. Швидше за все – клубній. В якій країні, не знаю. Але збірна Туреччини – не остання команда в кар'єрі Луческу.

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Повернення в України або Росію? Все можливо. Навіть зараз, взимку, такі варіанти проговорювалися", – передає слова Спірідона Сhampionat.

Нагадаємо, днями стало відомо, що румунський фахівець покинув тренерський місток збірної Туреччини.

Мірча впродовж 12-ти років працював із донецьким Шахтарем і здобув 22 трофеї, серед яких 8 чемпіонських титулів і Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.

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